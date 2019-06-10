　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／百名台灣青年集結挺香港反送中 　林飛帆也現身

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許展溢／台北報導

台大學生會、成大學生會今（10日）晚上集結上百名學生，共同發起「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動，提出3大訴求聲援在台灣念書、工作的港人。島國前進發起人林飛帆到場聲援指出，面對港人處境，大家都是他們的夥伴，並呼籲台灣所有政治人物都應對此事表態，因目前情況，已不再是「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」。

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

▲學生們發起「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

學生們在雨中高舉「台灣挺香港」、「堅決反送中」及「還給港人自由」等標語。學生們先是強調，今天會有此活動，是希望台灣青年應更積極、主動展現聲援港人抗議行動，因為港人訴求是希望香港特區政府退回送中條例， 因此必須站出來支持在台灣讀書、工作的香港人，讓他們不孤單。

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

▲學生表示，基於民主自由追求，台灣青年會做香港永遠後盾。（圖／記者許展溢攝）

台大學生會長吳奕柔表示，回歸到校園中，有很多人對於香港「逃犯條例」都不是很了解，但必須嚴肅提醒台灣學生、人民，該條例嚴重侵害香港人權，和台灣更是息息相關，希望大家重視，否則萬一此例一過，以後台灣人要是觸犯相關罪刑，都有可能因為入境香港被引渡到大陸。

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

▲林飛帆認為，香港逃犯條例，關乎國家、人民安全的問題。（圖／記者許展溢攝）

香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組長何泳彤說，必須譴遊行中警察的暴力行為，大家沒有忘記當年雨傘運動警方傷害人民事件，請香港政府停止濫用職權並請警察克制自己行為，眾人目標只有一個，就是撤回不公義、不合法的條例。銘傳大學學生張文蔚說，香港政治經濟狀況，值得台灣警惕，請大家看看香港，想想台灣，應守護民主、自由法治。

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

▲學生喊「譴責暴力鎮壓」、「支持公民抗命」等口號，盼台灣青年重視此事。（圖／記者許展溢攝）

林飛帆指出，5年前雨傘運動，台灣當時有許多人支持香港追求民主這條路，5年過去了，香港公民現況及整個政治經驗每況愈下，尤其看到昨天港人遊行後，香港政府一樣用硬態度回應大家的期待。林飛帆認為，台灣政治人物應該正視逃犯條例這件事，因為這是國家、人民安全的問題，必須對此具體表態。因目前情況，已不再是「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」。

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

▲▼林飛帆寫下希望始於人民。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台灣青年挺香港，堅決抗議反送中。（圖／記者許展溢攝）

學生最後再喊「譴責暴力鎮壓」、「支持公民抗命」等口號。並說必須替港人提出3大訴求，包括香港政府須順應香港民意，退回送中條例、呼籲台灣政府及各政黨表態反對危及台灣人赴港安危的送中條例，和呼籲香港政府停止暴力鎮壓香港集會遊行，保障港人集會遊行自由。

ET快訊
快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停
快訊／威力彩「頭獎5.1億」號碼出爐！周一發大財全看今晚
極致三寶「開著車門倒車」狠刮他新車！輕浮神回：沒關係啦！久了
結婚8年「生不出來」想借精！醫見D奶夫...那邊只有1cm　

關鍵字：台大學生會,成大學生會,反送中,林飛帆,逃犯條例

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

滯留鋒面要來了！未來24hrs降雨時程曝光　西半部注意短時強降雨、雷擊

港人反送中韓國瑜一無所知　林飛帆批「選擇性不知」要如何說服群眾

影／百名台灣青年集結挺香港反送中 　林飛帆也現身

真人版阿拉丁反映「厭女文化」！史上第一個叫女性「閉嘴」的文獻在這裡

馬印航空8/1起停飛「台北-新千歲」　網傻眼：這種理由第一次見

餵牛救台灣！牧場遊客通報「揪出秋行軍蟲」　農業處：應該謝謝他

天空破洞！嘉義「一束白光」奇景　正妹直擊：這就是雨瀑！

每年1萬3千人罹肺癌！75%發現已末期　醫生曝「有9症狀」要趕緊檢查

秋行軍蟲時速200侵台！特愛水稻、玉米　宜嘉傳個案送檢中

快訊／「滯留鋒」主體凌晨進入台灣陸地　氣象局啟動劇烈豪雨作業

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

滯留鋒面要來了！未來24hrs降雨時程曝光　西半部注意短時強降雨、雷擊

港人反送中韓國瑜一無所知　林飛帆批「選擇性不知」要如何說服群眾

影／百名台灣青年集結挺香港反送中 　林飛帆也現身

真人版阿拉丁反映「厭女文化」！史上第一個叫女性「閉嘴」的文獻在這裡

馬印航空8/1起停飛「台北-新千歲」　網傻眼：這種理由第一次見

餵牛救台灣！牧場遊客通報「揪出秋行軍蟲」　農業處：應該謝謝他

天空破洞！嘉義「一束白光」奇景　正妹直擊：這就是雨瀑！

每年1萬3千人罹肺癌！75%發現已末期　醫生曝「有9症狀」要趕緊檢查

秋行軍蟲時速200侵台！特愛水稻、玉米　宜嘉傳個案送檢中

快訊／「滯留鋒」主體凌晨進入台灣陸地　氣象局啟動劇烈豪雨作業

2020年問世！RPG新作《七龍珠Z 卡卡洛特》新片E3亮相

狂PO政治文煩死！「5種FB好友」快取消追蹤　她實測驚：人生一片光明

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

2019天下第一攤揭曉　這3家手作便當也拿到金賞

快訊／東西向82號快速道驚傳火燒車　冒出火光黑煙

景甜宣布分手後首發聲！　「找到更好的自己」網讚：回得漂亮

滯留鋒面要來了！未來24hrs降雨時程曝光　西半部注意短時強降雨、雷擊

《魔鬼終結者》正宗續集！詹姆斯卡麥隆力邀「肌肉前妻」回歸

金控5月獲利出爐！國泰金單月大賺逾百億　富邦金保住獲利王寶座

生活熱門新聞

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

婚前健檢＝不信任？報告一出他懂..

退伍領38K很快樂　工程師：一..

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大..

學測48級分　他推甄交大+政大..

腿抽筋1年！她送醫照斷層「左腦..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

他小時摔車開天眼！嬤出殯前託夢..

更多熱門

相關新聞

港人反送中韓國瑜一無所知　林飛帆這樣說

台灣青年今（10日）晚上集結上百名學生，共同發起「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動。島國前進發起人林飛帆到場聲援提到，面對香港發生的這些事，很遺憾很有可能贏得總統大選的高雄市長韓國瑜竟一無所知，如此漠視態度，不知道他該如何說服群眾。

陳其邁諷韓：沒有主權，發大財只是泡沫

郭勸不要進中聯辦？韓回從來沒談到

韓六點回應「反送中」　洪慈庸：九二共識即一國兩制

港反送中　陸稱拒絕外部勢力干涉

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面