影／百名台灣青年集結挺香港反送中 　林飛帆也現身

記者許展溢／台北報導

台大學生會、成大學生會今（10日）晚上集結上百名學生，共同發起「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動，提出3大訴求聲援在台灣念書、工作的港人。島國前進發起人林飛帆到場聲援指出，面對港人處境，大家都是他們的夥伴，並呼籲台灣所有政治人物都應對此事表態，因目前情況，已不再是「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」。

▲學生們發起「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動。（圖／記者許展溢攝）

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學生們在雨中高舉「台灣挺香港」、「堅決反送中」及「還給港人自由」等標語。學生們先是強調，今天會有此活動，是希望台灣青年應更積極、主動展現聲援港人抗議行動，因為港人訴求是希望香港特區政府退回送中條例， 因此必須站出來支持在台灣讀書、工作的香港人，讓他們不孤單。

▲學生表示，基於民主自由追求，台灣青年會做香港永遠後盾。（圖／記者許展溢攝）

台大學生會長吳奕柔表示，回歸到校園中，有很多人對於香港「逃犯條例」都不是很了解，但必須嚴肅提醒台灣學生、人民，該條例嚴重侵害香港人權，和台灣更是息息相關，希望大家重視，否則萬一此例一過，以後台灣人要是觸犯相關罪刑，都有可能因為入境香港被引渡到大陸。

▲林飛帆認為，香港逃犯條例，關乎國家、人民安全的問題。（圖／記者許展溢攝）

香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組長何泳彤說，必須譴遊行中警察的暴力行為，大家沒有忘記當年雨傘運動警方傷害人民事件，請香港政府停止濫用職權並請警察克制自己行為，眾人目標只有一個，就是撤回不公義、不合法的條例。銘傳大學學生張文蔚說，香港政治經濟狀況，值得台灣警惕，請大家看看香港，想想台灣，應守護民主、自由法治。

▲學生喊「譴責暴力鎮壓」、「支持公民抗命」等口號，盼台灣青年重視此事。（圖／記者許展溢攝）

林飛帆指出，5年前雨傘運動，台灣當時有許多人支持香港追求民主這條路，5年過去了，香港公民現況及整個政治經驗每況愈下，尤其看到昨天港人遊行後，香港政府一樣用硬態度回應大家的期待。林飛帆認為，台灣政治人物應該正視逃犯條例這件事，因為這是國家、人民安全的問題，必須對此具體表態。因目前情況，已不再是「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」。

▲▼林飛帆寫下希望始於人民。（圖／記者許展溢攝）

學生最後再喊「譴責暴力鎮壓」、「支持公民抗命」等口號。並說必須替港人提出3大訴求，包括香港政府須順應香港民意，退回送中條例、呼籲台灣政府及各政黨表態反對危及台灣人赴港安危的送中條例，和呼籲香港政府停止暴力鎮壓香港集會遊行，保障港人集會遊行自由。