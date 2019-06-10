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聲援香港反送中！陳其邁PO文諷韓：沒有主權，華麗夢幻「發大財」隨時破滅

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▲陳其邁臉書發文聲援「反送中」。（左圖／路透社、右圖／資料照／記者季相儒攝）

▲陳其邁臉書發文聲援「反送中」。（左圖／資料照／記者季相儒攝、右圖／路透社）

政治中心／綜合報導

香港「民間人權陣線」團體於9日下午舉行修訂《逃犯條例》遊行(又稱「反送中」)，並估計大約有103萬香港市民走上街頭響應抗爭。對此，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文聲援「反送中」大遊行，他在貼文中提到沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力。「一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也用不到的泡沫」。

陳其邁在臉書表示，在9日的103萬香港人「反送中」惡法遊行，讓他想起去年競選期間，遇到一位香港年輕人的往事。

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲香港民陣９日發動反送中遊行。(圖／路透社)

那位年輕人對陳其邁說，「跟我說，這幾年來，香港年輕人的生活越來越苦，工資低、房租高，申請不到社會住宅；到公立醫院做健檢，要排隊一年以上；大量中國移民，排擠香港年輕人的就業機會；中國投資的商場越來越多，本地人幾乎沒賺到錢。」他更對陳其邁說「香港引以為傲的自由與法治，逐漸消失，只要說出中國不喜歡的言論，就會像黃之鋒一樣遭到打壓，法院越來越像橡皮圖章。」
 
▲香港民陣９日發動反送中遊行。（圖／翻攝自全球集氣反送中 Global Solidarity with Hong Kong臉書）

▲香港民陣９日發動反送中遊行。（圖／翻攝自全球集氣反送中 Global Solidarity with Hong Kong臉書）

對此，陳其邁表示，他看得出，對方很喜歡台灣，羨慕我們的生活。「我告訴他，我們現在的生活方式，是很多人用生命爭取，不是憑空掉下來的。我請他多走走、看看，享受台灣的自由空氣」。他表示，這位年輕人不過二十幾歲，卻對自己未來的選擇不多，充滿失望。「六月九日的遊行，我相信他也在那裡，爭取決定自己命運的權利。」

陳其邁更在文中提到表示，這兩天，有非常多香港朋友到蔡英文總統和我的臉書留言，希望我們一定要堅持，守住台灣的自由民主。

陳其邁表示，「沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力。一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也用不到的泡沫」。

而陳其邁也在文末講到關於一國兩制，讓香港一步步失去自由；反對送中條例，是香港年輕人捍衛自由的怒吼。身在台灣的我們，也經歷過這樣的年代，而現在我們所做的每一個選擇，都將決定我們想要的生活。

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關鍵字：反送中,香港,陳其邁

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