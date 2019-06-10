南鐵東移蓋古河道上？　台南藍軍要求納入德慶溪水文評估！

▲南鐵東移是否蓋在古河道上，台南藍軍要求納入德慶溪水文評估。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南鐵東移是否蓋在古河道上？台南市議會國民黨團，6月10日要求中央鐵道局和台南市都發局、地政局出面說清楚，與會者互打太極，並辯說德慶溪已「滄海桑田」，是大家多慮了。

台南市議員林燕祝、王家貞強調，當年日本人就是為了避開德慶溪，台南鐵道西移，賴清德3年治水已成笑話，又不顧地方激烈反彈強把鐵道東移，要求鐵道局跟地方成立溝通平台，並尊重古歷史，將德慶溪納入水文評估重點，目前暫停的東移工程若復工一定要告知台南市議會。

王家貞指出，南鐵東移，張家古井挖出地下水，文史工作者拿出1915年台南市全圖說明，古井出水證明，南鐵東移後就蓋在德慶溪古河道上，事態嚴重，鐵道局卻認為小事一樁，雙方毫無共識，儘管如此強拆東移拒遷戶的工程仍喊停，她問過市長黃偉哲，黃偉哲說不是他喊停的，那麼就應該是蔡英文政府喊停的？事關台南人的生命安全，與會者敢保證德慶溪真的不礙事嗎？

地政局副局長蔡奇昆、都發局主秘謝文娟答覆說，地方政府只是配合，目前提供366戶照顧住宅，包括新增的30戶，已有147戶申購，但仍有43戶不願搬遷。鐵道局副處長李懷谷自信滿滿地答說，由北到南坐這麼多工程都不曾出問題，德慶溪已是滄海桑田，大家多慮了。

議員林燕祝指明，文史工作者投入畢生歲月研究台南市1915年的古地圖，發現日本人為了怕德慶溪氾濫成災會影響大眾安全，於是把台南鐵道往西移，賴清德不是日本人的小孩嗎？聽日本人的話，日本人西移鐵道，為什麼賴清德反而鐵道東移，難道是要鐵路水上漂嗎？鐵道局說大家多慮了，張家古井僅僅挖4.6公尺水就出來了，未來鐵路地下化下挖30米，市民怎會不多慮？

林燕祝更以永康逢雨必淹的慘痛經驗，要求鐵道局正視，永康大灣在古地圖上就名為鯽魚潭，賴清德不研究古地圖就自誇30年治不成的水患他只要3年就成功，結果三爺宮溪淹的更嚴重，原來鯽魚潭的水應該導向二仁溪而不是排到鹽水溪，古地圖怎會沒有任何參考價值，鐵道局的水文評估可曾將古河道德慶溪納入？

議員李中岑也表示，賴清德對日本人卑躬屈膝，尊重日本人的建設與古蹟，對八田與一、湯德章的銅像選擇性想保護就保護，既然滿腦子的日奴心態，賴清德為何不尊重日本人為了德慶溪，將鐵路往西移的規畫，因為東移導致8百多戶家園被強拆，若證實古河道德慶溪仍存在，南鐵仍強制東移，將造成市民多大的財產和生命安全的損失，民進黨政府不應一昧ㄚ霸行事。

國民黨團書記長蔡育輝議員，要求民進黨政府尊重歷史，既然地方居民與文史工作者和學者疑慮這麼深，鐵道局怎能用一句滄海桑田就輕輕帶過，海安路殷鑑，永康淹水涉及古地圖的鯽魚潭這都是不爭的事實，黨團請鐵道局將古河道德慶溪納入水文評估以釋群疑，也請市長黃偉哲重視鐵道東移衍生的問題，不要置身事外。