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圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

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▲▼國家圖書館前館長王振鵠教授辭世，國圖全體同仁深表哀痛與感念之意。（圖／國家圖書館提供）

▲國家圖書館前館長王振鵠教授辭世，國圖全體同仁深表哀痛與感念之意。（圖／國家圖書館提供）

記者許展溢／台北報導

國家圖書館（前國立中央圖書館）前館長王振鵠教授昨（9日）中午在睡夢中安詳逝世，享耆壽95歲。國家圖書館全館同仁深表哀痛與不捨。國家圖書館館長曾淑賢表示，將繼續帶領國家圖書館朝向世界一流的圖書館邁進。

民國66年教育部借調王振鵠接任中央圖書館館長至78年，任期長達12年，任內重要工作，包括完成中央圖書館中山南路新館遷建工程；推動全國圖書館自動化作業，建立全國書目資訊系統；民國70年創設「漢學研究中心」，倡導漢學研究風氣，以及協助漢學研究人士來華研究；推動中華民國國際標準書號之實施等重要業務，為我國圖書館事業奠定基礎。

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▲▼國家圖書館前館長王振鵠教授辭世，國圖全體同仁深表哀痛與感念之意。（圖／國家圖書館提供）

▲王振鵠（右1）1987年3月奉教宗若望保祿二世冊封為「聖思維爵士」（圖／國家圖書館提供）

王振鵠曾表示，「國家圖書館為一國文化水準之表徵，其主要任務在發揚舊學、涵養新知。一方面保存舊文化，一方面開拓新境界，具有繫文化命脈，觀時代興衰之功能。……國家圖書館不只供應資料，更要產生導向，在國家社會發展中扮演一個更為積極的，主動的角色。」

▲▼國家圖書館前館長王振鵠教授辭世，國圖全體同仁深表哀痛與感念之意。（圖／國家圖書館提供）

▲國圖指出，將繼續帶領圖書館朝向世界一流圖書館邁進。（圖／國家圖書館提供）

國家圖書館指出，王振鵠可說是台灣圖書館先驅，同時帶領台灣圖書館的事業邁向現代化。曾淑賢說，除對王振鵠的逝世表達哀悼之意，也將會帶領國圖同仁，在王振鵠建立不論是圖書館事業、漢學研究等業務的堅實基礎上，持續積極建立數位多元館藏、推動全民閱讀習慣、國圖南部分館暨聯合典藏中心新建工程、設立臺灣漢學資源中心等業務，繼續帶領國家圖書館朝向世界一流的圖書館邁進。

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關鍵字：國家圖書館,國立中央圖書館,王振鵠,曾淑賢

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