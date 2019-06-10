女友穿短褲！腳毛炸出「多長黑粗」飄大叔味…堅持不刮　網教神招：出錢吧

▲原PO表示，女友腳毛很濃密。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「大家可以接受女友不刮腳毛嗎 ？」一名男網友在PTT表示，女友的腳毛很濃密，像男人一樣又多又長，雖然他很愛女友的靈魂，但看著她穿短褲露出毛毛腿、配上女性化的臉龐，總覺得很違和。最後原PO也說，他沒有因此要分手，但好奇問其他人「如果你有一位腿毛像大叔一樣，又懶得刮的女友，可以接受嗎？」

這位男網友在PTT的Boy-Girl板上表示，女友的腳毛非常濃密，「不是那種細細的汗毛，而是像男人一樣又多又長又黑又粗」。原PO接著說，「當然我愛她的靈魂」，但看著女友在家穿短褲，露出大叔般的雙腿，配上女性化的臉龐和身材，總讓他覺得很違和。

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他表示自己有口頭勸導過，希望女友可以刮刮腳毛，「不過她狠心拒絕，回說每天上班累得要死，腳毛那麼茂盛，刮乾淨很花時間、很麻煩」，外加出門也都穿長褲或長裙遮住，覺得沒必要。

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▲許多台灣女生並沒有除毛習慣。（圖／達志／示意圖）

男網友說，有次出門吃飯，女友換了件長度較短的洋裝，結果膝蓋以下的小腿毛全都露出來，她馬上啊了一聲「這件不行」，原PO則覺得很好笑、對女友說「看吧！誰叫妳平時不努力」；女方則是瞪了男友一眼，但也笑了，並換上一另一件長度到腳踝的洋裝。

最後原PO表示，他很愛女友，也沒有要分手的意思，貼文也有經過女方同意，「我想這種事有很多方法可以解決的，只是當成一個小趣事跟大家討論」，並發問「如果你有一位腿毛像大叔一樣又懶得刮的女友，可以接受嗎？」

▲穿上洋裝的原PO女友自己也笑了。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，有部分網友無法接受，「認真說不太行XD 細細的那種沒差是真的」、「之前高中讀女校時看到很多女生腿毛超級濃密，不輸男生，有柔順型濃密和捲毛型濃密，穿短裙短褲真的超級醜」，還有人忍不住開玩笑，「醒醒吧！那是大叔」、「你女友是幾梯的」。

但許多人都認為沒差，「沒差吧？而且常刮腿毛很容易受傷或長痘痘吧」、「她爽就好啊，身體是她的」、「你們好可愛，我覺得不用刮也沒差ㄅ」、「我覺得如果你們倆都可以接受，不考慮美觀，不刮也不會怎樣」。

更多網友則是建議原PO出錢讓女友去除毛，「去雷射吧！用刮的會愈來愈粗的樣子」、「出錢給她雷射啦～6-8次一勞永逸，畢竟在乎的是你啊（女生看來還好）」、「出錢給她雷射啦，用刮的不會越來越粗」、「你出錢給她雷射，要一直刮很麻煩」、「現在有除毛噴霧或除毛乳，很多方法耶！很方便了」。

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