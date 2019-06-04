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永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　

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▲永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　（圖／中新社）

▲大陸科學家在2018年1月首次造出人的耳朵。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國家組織工程研究中心近日對外公佈稱，已研發出「可注射軟骨再生技術」，有助於人體組織的修復和美容；除此之外，這種技術也可有效避免施打玻尿酸所引起的弊端，有望成為玻尿酸的替代品。日前，該技術已進入臨床應用階段。

繼2018年1月研發出人造耳之後，近日該團隊又再次公布新技術。根據中新社報導，這種再生技術的具體方法是在人的小耳耳後，截取約指甲般大小的一塊軟骨，之後在拿到實驗室「分離培養」，製造出軟骨種子細胞，並讓它進行大量擴增，直到獲得足夠的量，變成可用於注射的自體新生軟骨細胞。

▲永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　（圖／中新社）

▲將「可用於注射的自體新生軟骨細胞」進行體外大規模擴增。

最後，將這些「可用於注射的自體新生軟骨細胞」種植在由3D打印技術製作的支架上，進行體外培養即可完成。大陸國家組織工程研究中心主任曹誼林指出，簡單來說，基本原理就是用少量的組織細胞在體外大規模擴增，修復大塊的組織缺損，「這個就是我們人類追求的再生醫學的一個原理。」

▲永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　（圖／中新社）

▲「可注射軟骨再生技術」未來將有可能代替玻尿酸。　

曹誼林也提到，該技術如果未來能夠用的好的話，就能解決「2大困擾」。他表示，「第一點，它可永久性地產生自體的軟骨，藉此作為一個充填材料；第二，由於它顆粒較大，安全性也很好，因此不會打到血管裡。」

據悉，目前該技術已進入臨床應用階段；相關醫療人員指出，期望這項技術能在器官再造方面提供新的可能性。軟骨再生技術全國培訓講師師俊莉表示，該項再生術的優勢在於安全、輪廓感好、骨性結構好；期待未來能夠做出支架型的一個結構，包括將來做整形外科的修復重建上。

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關鍵字：可注射軟骨再生技術,人造耳,玻尿酸,美容

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