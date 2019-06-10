集結千名韓國瑜三山造勢幹部　王金平：勝負未定

圖文/鏡週刊



前立法院長王金平拋出「不參加國民黨總統初選」後，今（8）日仍在高雄岡山成立「高雄三山分會之友會」，邀集上千名農會幹部出席。王金平致詞時，再度以棒球賽「不到九局下半、勝負未定」形容初選，他呼籲，國民黨必須想清楚，要推出怎麼樣的選手。

包括高雄市議長許崑源、副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊、無黨團結聯盟主席林炳坤及14位國民黨市議員等人，上午出席「高雄三山分會之友會」，力挺王金平。即便王已宣布不參與總統初選，現場仍是「凍蒜」聲不斷，不少人也高喊「王院長加油」，形同與同日在花蓮造勢的高雄市長韓國瑜，互別苗頭。

王金平在台上致詞近40分鐘，除了細數過去在立法院的政績，如核四案、協調太陽花學運等外，也再次向外界報告當初他參選總統的動機。王提到，特別在兩岸及經濟發展上，這幾年來，民進黨執政成果不被人民接受，所以他才毅然決然跳出來參選。

話鋒一轉，王金平說，如今他宣布不參加初選，就是因國民黨初選辦法一改再改、變來變去，連沒有報名的人也可以參加考試，而向黨中央反應也沒用，讓他無法接受，所以決定不參加。

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王金平也說，目前國民黨總統初選已經開始，但黨內依然不團結，互相打來打去，像民進黨一樣，所以未來兩黨會如何，也只能先靜觀其變，但他不會當旁觀第三者，仍會繼續關心國家，「就像打棒球要九局後才知道輸贏」，只不過現在要推出怎樣的選手，國民黨必須去想清楚，不是民調最高的人，就代表最強。

對於外界好奇王金平接下來的動向，許崑源受訪表示，王金平有如他的大哥，不得不來相挺，而高雄市長韓國瑜則是他的朋友，現在還不到他選擇的時候。林炳坤表示，未來無論王金平動向為何，他都必跟隨到底，力挺到底。



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