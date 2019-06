蘇丹首都血腥鎮壓60死！部隊進駐第2大城　她曝「人質生活」：沒人能出去

▲ 據了解,大批武裝部隊目前已現身第二大城恩圖曼(Omdurman)街道。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

蘇丹軍方3日在首都喀土穆(Khartoum)血腥鎮壓手無寸鐵的靜坐示威民眾,根據最新消息,目前死亡人數已攀升至60人。面對軍方的「武裝清洗」,國際社會群起撻伐。目擊者稱,軍方的暴力行為讓當地居民生活在恐懼之中,且全副武裝的部隊現身首都及第二大城恩圖曼(Omdurman)街道,「我們活得像人質一樣,沒有人能出得去。」

▲▼ 自4月11日蘇丹前總統巴席爾(Omar al-Bashir)被推翻後,蘇丹軍方接管國家,採取行動強制驅離抗議人士。(圖/路透)

綜合CNN、BBC等外媒報導,首都喀土穆大部分街區似乎進入「被封鎖」的狀態,外傳軍隊現身街道,對空鳴槍。

一名住在首都喀土穆女子表示,目前當地居民都活在恐懼之中,且她的叔叔甚至目擊3名年輕人被處決的畫面,網路也被封鎖,「我們活得像人質一樣,沒有人能出得去。」另名婦女則提到,部隊目前是「遍布」喀土穆,「他們包圍社區,威脅人們,(槍枝)是使用實彈。他們無所不在,我們現在感到不安全,也不信任安全部隊。現在的狀況相當混亂。」

▲ 蘇丹軍方宣布將在9個月內舉行選舉。(圖/達志影像/美聯社)

事實上,在鎮壓的消息傳出後,蘇丹過渡軍事委員會領導人柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)就對外宣布取消為期3年的過渡計畫,強調會在9個月內舉行大選。

儘管聯合國內部尚未取得共識,但比利時、英國、法國、德國、義大利、波蘭、荷蘭和瑞典目前已發布共同聲明,不但譴責蘇丹維安部隊朝平民發動暴力攻擊的行為,也認為當局單方面停止談判、在過短時限舉行選舉的決議讓人擔憂。

前英國駐蘇丹大使馬斯登(Rosalind Marsden)認為,提前大選會使得昔日舊政權重新掌權,「暴力持續發生的風險確實存在。」

Sudanese TMC shutdown the internet service to intentionally conceal their barbarian crimes of assaulting peaceful civilians. We Seek for your support to restore the Internet service in Sudan. #مجزرة_القياده_العامه_السودان #internet_blackout_in_sudan pic.twitter.com/MkPNN2CEr3

Eid was stolen from Sudan this year by Janjaweed militia who performed all sorts of evil

Many were killed and more have been injured and the worst of acts was done to women #Internet_Blackout_in_Sudan#عيد_شهيد pic.twitter.com/05KWTV8aLz#مجزرة_القيادة_العامة