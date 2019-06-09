毒性超強紅火蟻傳入侵各地　專家提醒：遇到勿做這件事

▲ 農委會呼籲若看到可疑螞蟻或隆起蟻丘，一定要遠離。（圖／記者郭世賢攝）

記者許展溢／台北報導

天氣轉熱，部分地區已開始出現具有毒性的紅火蟻，嚴重將影響農民耕作，人體觸碰到容易引發身體不適。為避免擴散，農委會指出，只要發現可疑螞蟻或隆起蟻丘，切記要遠離且勿破壞，並馬上通報。若不小心被叮咬，一定要儘速就醫。

農委會表示，近來各地開始出現紅火蟻零星案例，至於要如何辨別被紅火蟻入侵，可以觀察蟻丘高度是否有超過10公分，巢內是否有蜂巢狀結構，或受到干擾時是否有大量螞蟻湧出蟻巢。若只在庭院發現，可利用藥劑等方法處理，並在建築物四周使用特效性藥劑，若蟻巢出現在屋內，則可跟隨覓食蟻道，將藥劑注入巢中。

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▲ 新北市成立「紅火蟻專管中心」 協助法鼓文理學院防治抗蟻害。（圖／記者郭世賢翻攝）

農委會提醒，萬一被入侵的紅火蟻叮咬後癢得不得了，症狀輕微，可先將患部冰敷處理，並用肥皂與清水清洗後儘速就醫。嚴重有過敏反應，則應立即就醫不可延誤。另外，不可抓揉叮咬處，以免抓破膿包或皮膚而引發細菌感染。

農委會最後呼籲，天氣愈來愈熱，只要發現可疑螞蟻或隆起蟻丘遠離勿逗留，也不能破壞蟻丘以免擴散危害自身安危，發現可疑螞蟻可撥打免費專線0800-095-590 紅火蟻中心通報。