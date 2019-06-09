人妻殺前夫後肢解！「買30垃圾袋」棄屍多處留滿地血　遺骨流入回收場

▲ 涉嫌殺害及分屍前夫的高女照片被公開。（圖／翻攝自推特／yojonella）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起錯綜複雜的兇殺案，36歲女嫌高有貞（고유정，音譯）在濟州島殺害自己的前夫後肢解，將屍塊丟棄多處後再搭船離開，回到位於忠清北道的住處。由於高女手法縝密且說詞反覆，警方至今仍無法找到死者全屍，今（9）日稍早才宣布，在仁川市西區一處廢棄物回收公司找到一部份遺骨。

綜合韓媒報導，高女數年前和前夫離婚，此後便拒絕讓他和兒子見面。她5月18日自駕車上船，抵達前夫居住的濟州島，25日和前夫姜姓男子一同入住朝天邑一間民宿，27日卻是獨自退房，接著在隔天乘船離開濟州島，前往莞島。

她上船的2小時前在當地一間超市購買30入中型垃圾袋、行李提袋、塑膠手套和化妝品等物品，疑似就是分屍所需的犯案工具。離開濟州島後，高女途經全羅南道靈岩郡、務安郡等地後抵達父親在京畿道金浦的住宅，停留幾天後在31日回到忠清北道清州市的住處。

36歲的姜男告知家人，要出門見前妻及兒子後離家便失聯。他的家人在27日報案，警方31日便在案發的民宿客廳牆壁、浴室地板、廚房等地發現姜男血跡，推斷是高女在他們25日入住當天犯案。高女1日在住處被緊急逮捕，押往濟州島調查，警方也在她屋內發現凶器。但高女僅承認犯下殺人罪，對棄屍地點說詞反覆，案情陷入膠著。

9日最新消息指出，濟州東部警察署5日在仁川西區一處回收場發現疑似為姜男屍體的一部份骨骸。警方透過監視器影像發現，高女上月31日在父親住處將裝有姜男屍塊的白色垃圾袋丟進公寓垃圾場，調查垃圾運送路徑後才在仁川的回收場找到，已經交由相關機構進行DNA鑑定；此前在案發民宿發現的58根頭髮也正進行鑑定。

據悉，警方5日找到的屍塊皆為骨頭，每塊大小約3公分，總量約可填滿1/3個紙箱，應是在金浦的垃圾焚化廠經焚化後才流入仁川的回收場，由於毀損嚴重，且經500至600度的高溫燃燒，姜男的DNA很可能也已經遭到毀損。

濟州警方5日決定公開高女的名字、照片及年齡等個資，7日正式透過媒體公開她的照片。警方推斷，高女棄屍地點有3個以上，最有可能棄屍的地點則為28日自濟州乘船至莞島的海上及途經的家人住處，目前正集中調查。