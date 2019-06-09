轟林志玲「嗲聲奶腔、44歲老女人」　新浪財經道歉急滅火！

▲日本國民天團放浪兄弟AKIRA閃婚女神林志玲。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

林志玲6日宣佈閃嫁日本男星AKIRA，各界予以祝福，但新浪財經8日推送「為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO（首次公開募股）」的文章，惹來全網不滿。對此，新浪財經8日發表聲明，決定將推送文章的編輯負責人，以及負責審核的編輯予以開除和勸退處理。

新浪財經官方微博引用該文內容稱，「林志玲結婚了。一個憑藉著一副嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲的這個婚姻絕對是一次失敗的IPO。」

▼新浪財經網推送的文章。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，該文章來自名為「商業銳眼評論」的自媒體，作者署名為「不二」。新浪財經轉發後，惹來全網網民的不滿，這篇文章不僅蹭林志玲結婚的熱點，而且蹭流量蹭的非常惡意，用詞惡毒，正常人都無法容忍這樣的說辭，毫無底線。

▲新浪財經聲明。（圖／翻攝自微博）

新浪財經8日晚間出面滅火，發表聲明稱，因為向用戶推送了自媒體文章「為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO」，給新浪財經的各位用戶造成困擾，尤其給林志玲女士造成極大傷害，在此誠摯致歉。

聲明提到，新浪財經決定將推送文章的編輯負責人，以及負責審核的編輯予以開除和勸退處理；這篇文章及其公眾號已經從新浪網及自媒體平台刪除，並且永久拒絕其入駐。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）