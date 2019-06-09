蔡英文南寮視察前瞻計畫　林智堅表態相挺：吃人一口還人一斗

▲現場辣台妹鐵粉爭相與蔡英文合照。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統9日到新竹南寮漁港視察「前瞻基礎建設-新竹漁港」，除了在現場與小朋友熱情互動，現場也開放媒體提問，但對於總統大選的對手民調一事，僅以「受限黨內規定，無法評論」最為回答。而林智堅市長也公開表態說，過去3年，蔡總統對新竹非常照顧，「吃人一口、還人一斗」一定支持蔡英文。

蔡英文一下車便在新竹市長林智堅等人的陪同下，直接步行進入南寮漁港的「親子沙灘區」，現場守候已久的辣台妹鐵粉立刻高舉自製海報與字卡熱情歡迎，蔡英文也在現場與小朋友進行有獎徵答活動。隨後蔡英文總統也和林智堅市長等人共同騎乘當地有名的協力車往漁港的另一熱門打卡地點「魚鱗天梯」方向前進。

▲蔡英文來到新竹南寮視察前瞻計畫。



林智堅先向總統介紹當地的熱門活動，除了協力車還有聞名國際的風箏賽場，一行人最後來到全台最美的海岸消波塊-「魚鱗天梯」，現場支持者一路跟隨，大喊總統加油、辣台妹加油，蔡英文也與支持者不斷互動，看得出總統的心情非常輕鬆愉悅。

蔡英文也提到，此次來到新竹，也是見證連續三年的五星市長林智堅的施政成效，對於中央與地方建設的相互配合，也給予高度支持。現場媒體問到，日前台灣代表彭啟明以觀察員身分參與聯合國氣象大會，卻遭到打壓而取消資格，蔡英文說，已提出嚴正抗議，嚴正告訴北京當局，這樣的作法對兩岸沒有助益，反而是傷害，台灣在氣象領域可以貢獻很多，我們的福衛7號就是氣象觀測重要的理程碑，也希望我們持續國際社會貢獻。

▲粉絲高舉自製海報與看板歡迎。

媒體繼續追問關於韓國瑜等人民調一事，蔡英文則以「受限於黨內規定，不能做為評論」來最為回應。林智堅也表示，蔡總統上任以來，來新竹25次，是最給力的總統，這3年來執政有成，守護台灣、經濟、民主自由，做了很多、也照顧人民，尤其5月的減稅讓人民有感。林智堅再表示，新竹市在中央支持下，已獲150億預算，歷任行政院長，政策都是一棒接一棒，從林全、賴清德、蘇貞昌院長對於建設都不餘於力，小英總統支持新竹市建設，讓新竹市進入黃金時代，感謝小英總統，「吃人一口、還人一斗」，一定支持蔡英文。