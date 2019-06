英國女王93歲生日閱兵慶典　1歲路易王子「白衣藍褲」頻揮手萌樣超搶鏡

▲英國女王93歲官方生日閱兵慶典中,1歲的路易王子可愛萌樣吸引全場目光。(圖/達志/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日舉辦93歲官方生日閱兵慶典,並與其他皇室成員一同在白金漢宮陽台上欣賞空軍表演。期間威廉王子與凱特王妃所生的路易王子也成全場焦點,1歲的他不僅沒有怯場,反而時常朝著天空活潑揮手。另外,這也是哈利王子妻子梅根自誕下兒子亞契後首次出席王室活動。

據RTL報導,女王的生日在4月21日,但依循慣例有官方生日慶典,通常訂於6月第一、二、三個週六,今年則選定6月8日舉行,共1400名士兵參與,還有近300匹馬、400名音樂家。

Happy Birthday to Her Majesty The Queen!



The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined Her Majesty and members of the @RoyalFamily to watch the @RoyalAirForce fly past #TroopingTheColour pic.twitter.com/WY4Y35ZfQN