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環保政策被「禮貌性忽略」　地球不再適合人居…現代文明2050年滅絕

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▲▼2018年11月8日，加州天堂鎮一棟建築遭野火焚毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲北美近年屢遭野火肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

根據澳洲智庫最新的研究報告指出，氣候變遷就像是不可逆的全球災難危機，若是不設法解決，2050年將是人類文明的終結。哥倫比亞大學（Columbia University）教授索貝爾（Adam Sobel）表示，這樣的研究結果一點也不意外，更沒有誇大，「研究所用的數據與分析方式，都相當理性，告訴我們再不採取行動，地球會滅的速度會有多快。」

試想，政府未能降低溫室氣體的排放量，全球的防止氣候變遷行動都被「禮貌性地忽略」，溫度在2030年已上升3度，2050年海平面已上升0.5公尺，預計在2100年上升會達到3公尺。全球55％的人口生活在每年有超過20天致命高溫的地區，超過了人類生存能力的極限。北美接連遭受毀滅性的野火、熱浪、乾旱、洪水影響，喜馬拉雅山的冰層覆蓋面積也減少三分之一以上，整個亞洲的主要河流水量都嚴重減少。

▲▼南極,冰原,南極洲,極地。（圖／記者戴榕萱攝）

▲全球海平面將在2100年上升3公尺。（圖／視覺中國）

負責這項研究的澳洲智庫「突破國家氣候恢復中心」（Breakthrough National Centre for Climate Restoration）指出，氣溫上升3度看似沒有很多，但足以導致全球氣候、農業，甚至是某些低區的宜居性產生大規模、災難性的轉變，「3度是一個非常中庸保守的估計，可信度非常高。」智庫認為，若不積極減緩氣候變遷的速度，「那麼人類文明與現代社會將逐漸走向終結。」

ET快訊
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關鍵字：氣候變遷,人類,現代文明,滅絕

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