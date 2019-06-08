端午連假出遊氣喘病發　警車開道6分鐘安抵醫院就醫

▲女子與友人出遊氣喘病發，幸有警車開道護送就醫。（圖／八德警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

好友相招，利用連假出遊，卻有人突氣喘病發，又塞在車陣，怎麼辦？桃園八德警分局指出，7日晚間9點多，該局八德派出所員警於執勤途中，突有一名女機車騎士攔下警車，並用力拍打車窗，心急指出不遠處自小客車內一女乘客，氣喘發作需緊急送醫。警方救人優先，以警車開道，氣喘女子6分鐘內安抵署立桃園醫院就醫。

八德警分局指出，該局八德派出所所長劉韋杉、警員林威助、莊庭瑄等員警，7日21時，於執行巡邏勤務路途中，突遇一名女機車騎士攔下警車，並用力拍打車窗，心急尋求警方協助，表示不遠處有部自小客車亟需警車緊急開道送醫。

▲▼女子與友人出遊氣喘病發，幸有警車開道護送就醫。（圖／八德警分局提供）



原來是車內一名孫姓女乘客，突然氣喘發作身體極度不適，警方獲悉見情況危急，二話不說趕赴現場並指引此輛自小客車緊跟於警車後方，因適逢端午假期，路上人車眾多，原預計約25分鐘的路程，經由警方一路開警示燈且鳴警笛為載送氣喘乘客車輛開道後，讓該車順利在6分鐘內安抵署立桃園醫院就醫。

警方在醫院待氣喘發作的乘客狀況較緩和穩定後，進一步與駕駛曾先生、乘客曾太太及氣喘發作之友人瞭解後，獲知原來他們係因適逢端午連假假期，特地從新竹竹北開車北上至桃園遊玩，至八德區興仁夜市逛街遊玩，同遊的友人卻意外氣喘發作，未料，隨身攜帶的氣喘藥卻無法發揮作用，身體仍極度不適，又因曾姓夫婦為外地遊客，對於桃園之醫療院所位置不甚熟悉，情急之下只好向警方求助。