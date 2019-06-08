蔡賴對決／政府應站在勞工立場　賴清德：編預算保障生活

記者張乃文、蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。對於經濟成長相關提問，賴清德回應，人民期望能維持生活基本需求的部分也是民進黨要持續去解決的。而提到勞保，賴清德表示，過去曾提出個人退休金帳戶，目前軍公教年改已經完成，政府也應該站在勞工立場，編列預算保障勞工生活。

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-賴清德。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

面對今周刊社長梁永煌在政見發表會中所提問「如何做到讓經濟成長的果實使人民有感？」賴清德認為，台灣總體經濟不差，但底層民眾感受不到的原因，包括物價上漲等，在基本需求上，人民期望生活薪水能夠多一點，吃能吃好一點、存款存多一點，對他們來說卻是嚴酷的考驗。賴清德強調，這是民進黨未來要持續解決的部分。

賴清德指出，本身所從事的行業也是原因之一，可能受到科技、新經濟所造成的影響，同時也舉例，Airbnb影響到旅館業、uber衝擊到計程車產業，「許多地方成立大賣場，就像鯨魚一樣吃掉商店的業績」，在這樣的情況下他們生活相對辛苦。賴清德承諾，未來如果擔任總統，解決這一部分的問題是他的優先工作。

另外，賴清德提到中美貿易的衝突分成三個階段，短期可能是解決美國貿易逆差的問題，而中期可能是解決製造業回流，長期的部分則是美中在國際上爭奪霸權，而台灣政府必須做最長遠的準備跟打算，且要做最好的準備，積極解決受影響產業的問題、改善投資環境，讓台商、企業、資金可以回來。

賴清德認為，推動新經濟、投資未來，兩個力量結合在一起，台灣經濟才可以往上躍升。在勞保相關問題中，賴清德說，過去在擔任立委時期修改勞保老年給付條例；擔任召委任內推動了個人退休金帳戶，勞工生活因此有基本保障。

賴清德表示，目前軍公教年改已經完成，政府也應該站在勞工立場，政府應編列預算保障勞工生活。