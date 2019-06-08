蔡賴對決／蔡英文：執政三年沒有背離民進黨　有把主張一一落實

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。蔡英文在第一階段申論時強調，自己執政三年，並未背離民進黨價值，而是把民進黨的主張一一落實。

蔡英文表示，自己不但有藍圖，而且她的房子已經蓋了一半，她利用這個機會跟各位報告，過去三年我為台灣做了什麼，我們實踐了民進黨的價值，2008年我帶領民進黨從廢墟走出來，我們要非核家園、主張轉型正義、國防自主，2010年成立智庫，在堅持價值上形塑相關政策，實踐我們的價值，從2012年十年政綱，到2016年政策的提出，都是體現民進黨的價值，「過去三年，我沒有背離民進黨價值路線，把民進黨的主張一一落實。」

蔡英文說，過程一定有困難、爭吵的時候，反對黨的反對，受到改革衝擊的陳抗，種種壓力她勇敢面對，勇敢前進，在年金改革取消18%，把他放入基金可以永續，退休的人不用擔心領不到退休金，在非核家園，執政修了能源法、電業法，歷經兩三年努力，第一個離岸風電，已經有1600億的投資，後續還有國際廠商投入，將會帶動台灣本土發展，會是亞洲最重要發電基地。

▼2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-蔡英文。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）



蔡英文表示，白色恐怖、美麗島事件，民主前輩也一一解除罪名，以前沒有人做，或是做不到的改革，在內外壓力下，我堅持台灣主權，台灣主權我從來沒有妥協，也沒有讓步過，我沒有背離民進黨價值，跟人民的期待。

蔡英文指出，稅改是在2016年執政後，在林全院長的擘畫，2019年報稅時候，帶來很大減稅的效果，有助於我們年輕世代可支配所得的增加；另外，國防自主潛艦國造已經開始，廠房也動工，這些是歷任總統想要做的，但做不到的事情，這是現代化艦艇的建置，讓國內產業有好的商源。

蔡英文說，產業升級透過5＋2產業計畫已經有初步成效，機械產業跟物聯網產業，都是破兆元的產業，每一個區域都有高附加價值，這些有助於區域平衡強化，最重要過去這段時間擺脫經濟過度依賴中國，把雞蛋放在不同籃子，這不僅在製造業，不僅在高科技業，也在農業觀光產業。

蔡英文強調，吸引投資能力越來越強大，美中貿易戰外商加碼投資台灣，大量投資湧入台灣，整個台灣都受惠；在社會安全網上，長照2.0，托育公共化、社會住宅，把掃毒也列為行政院最重要之一，兒少法也一一建構。

蔡英文說，外交上很多外國認為台灣是好夥伴，在野黨說的麻煩製造者，不是台灣在國際上被認知的，國際上認知的是台灣好夥伴，區域和平的貢獻者，世界良善的力量，下一階段會以FTA跟CPTPP為目標，外商投資、台商投資，將會帶來台灣優質的就業機會，我們在這樣的建構之下相信執政成績，去年雖然地方選舉受挫，現在執政團隊更有默契更有目標，會把成績展現出來。

蔡英文說，三年有成已經開始收成，痛苦會過去，成績會留下來，不要妄自菲薄，不要輕易否定，執政黨自我否定，不知道怎麼面對即將到來的2020大選。

▼民進黨總統初選電視政見會，蔡英文到場。（圖／記者李毓康攝）

