前高市府博士官員「量體重公主抱」性騷3女下屬　民事合判賠48萬

▲高雄地方法院外觀。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府一名擁有博士學歷的陳姓官員之前因為涉嫌性騷擾3名女部屬，分別以「介紹男友」、「替考試加油」等理由邀約，趁著外出時性騷擾，其中一位甚至還藉口問體重「公主抱」，被投訴舉發告上法院，去年被判刑10個月，易科罰金30萬定讞。民事判決如今出爐，陳姓官員得要再賠3名被害人，分別18萬、20萬以及10萬元不等的賠償金，總計48萬元，全案還可以再上訴。

高雄市政府這起性騷擾案是發生在2016年的7月，市政府當時接擭投訴，有一名陳姓官員在2016年時，分別以介紹對象、替考試加油、關心業務以及看手相等理由，在下班時間邀約被害人共進晚餐，餐後趁著散步聊天，以舒緩眼睛理由，趁機取走眼鏡創造機會，最後幫被害人戴上眼鏡時，偷襲嘴唇，甚至還有撫摸腰部與臀部等處。

高雄市政府接獲投訴之後，調查屬實，立刻將這名陳姓官員記2小過，降調專員。陳姓男子也隨後辦理退休，不過這起案件也被移送到法院，法院在去年以性騷擾罪嫌將他判刑10個月，得易科罰金30萬元定讞。

當時3名被害女子同時提出了民事求償，如今高雄地方法院判決出爐，陳姓官員需分別賠償3女各18萬元、20萬元、10萬元，共48萬元。可上訴。