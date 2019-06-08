端午連吃2顆大肉粽！6旬大爺「血糖爆表」險喪命

▲糖尿病人吃粽子應適量。（示意圖／記者謝承恩攝、免費圖庫）

大陸中心／綜合報導

不少人會在端午佳節吃粽子，但糖尿病卻不宜吃過量。浙江臨平一位60多歲的李大爺因嘴饞，近日連吃2個大肉粽後，陷入昏迷，送到醫院時血糖高到儀器都無法測量。餘杭區第一人民醫院內分泌醫師表示，李大爺是糖尿病酮症酸中毒，需要立即打胰島素，以緩和體內酸中毒的情況。

根據《都市快報》報導，李大爺的糖尿病持續了十幾年，因平時嚴格控制飲食，且每天定時注射胰島素，他的身體一直還不錯，但端午節前吃了2個大肉粽後，直接被送入急症室。

李大爺經由注射胰島素和生理鹽水後，醒了過來。他懊悔的說，當時家裡煮的粽子實在是太香，一時沒忍住連吃兩個，過了把嘴癮，「都怪我一時嘴饞，真是太不注意了。」

▲一顆粽子約有一碗飯的含醣量。（圖／記者謝承恩攝）

無獨有偶，一位50多歲的王大叔早前也因吃粽子，被送到急診。當時他吃了粽子約2小時後，感到人乏力，開始嘔吐，肚子脹脹的，像是有什麼東西堵在那裡，而且大便出現黑便，隨後被送去醫院。

吳乾能副主任醫師表示，王大叔患有肝硬化，吃了粽子後胃食道靜脈曲張破裂出血；對於肝硬化病人，一般都建議吃軟爛易消化的食物，像粽子、堅果都屬於「危險食物」。

據悉，一顆粽子約有一碗飯的含醣量，容易使血糖上升，熱量不容小覷。對於患有慢性疾病的病友們，想吃粽子卻不知道該如何入口，高醫營養師許玉恆也給病友們小叮嚀，糖尿病病友避免選擇甜粽、冰粽等含糖量高的粽子；高血脂病友建議選擇瘦肉或去掉肥肉再吃；腎臟病病友除避免沾醬的使用之外，也需注意花生粉的添加；高血壓病友建議養成不加醬的習慣，避免鈉攝取過高。