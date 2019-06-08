美股道瓊上揚263點「連續漲5天」！單周飆漲4.71%　6個月最佳

▲美股道瓊連5日上漲。（圖／路透社）

美國股市三大指數保持本周的氣勢，持續收高，7日收盤後，道瓊指數升263點或1.02%，收報25,983點；標普指數升29點或1.05%，收在2,873點；那斯達克指數升126點或1.66%，收報7,742點。



整周來看的話，道瓊、標普和那斯達克指數在本周分別累積上升了4.71%、4.41%和3.88%，道瓊則創下去年11月以來，單周漲幅最高的表現，也終止了六周連續下跌的情形。



個股方面，蘋果和微軟股價都上漲超過2.5%，本周以來，蘋果股價已飆漲8%，微軟也成長了6.3%。不過銀行股方面表現疲弱，花旗、摩根大通和美國銀行等均下跌超過1%。

美國在5月僅增加了7.5萬個非農業職位就業機會，比市場原先預期的17.5萬個還要少很多，薪水成長也比預期緩慢，反映就業市場轉弱，更可能強化聯準會降息的機會。此外，5月失業率仍維持3.6%，為49年來的新低。

芝加哥商業交易所集團的聯準會監督工具分析顯示，自聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）談到降息可能能性後，市場對於降息的預測，從原先的16.7％升至27.5％，更預測7月降息的可能為79%。鮑威爾在本周二表示，央行正在密切關注美國經濟發展的前景，並可能採取「適當行動」，幫助經濟持續擴張。