醫曾勸放棄！父為救血癌兒　日做苦工14hrs「搬50噸磚」籌醫藥費

▲郭磊不捨父母為他的病情奔波，「我想活下來，我不想放開父母的手」。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

「父母為我付出的太多了，我想打倒病魔！」山西省長治市年僅20歲的郭磊，2018年8月被確診罹患急性淋巴性白血病（血癌），在進行化療後病情仍又復發；郭磊的父親為了治好兒子的病，將房子脫手變現，還每天在工廠搬磚14小時，緊抓最後一絲希望，只要兒子能夠好起來，再大的犧牲都願意。

望著躺在病床上的兒子，原本一頭黑髮全都剃光，郭母相當不捨，坦言孩子被確診罹患白血病後，做了6至8個療程（化療），但經過骨髓穿刺後，發現病情又復發，唯一的希望只剩下骨髓移殖；郭母說，當時見化療失效，醫生深知他們家境也不好，難以支付後續龐大的醫療費用，還曾語重心長地勸她，「實在不行就放棄吧！」但郭母不願意放棄孩子，「他長得這麼大，也挺孝順的，只要孩子能好，我們做什麼都願意！」

還沒生病前的郭磊，也像一般人一樣，是個開朗又活潑的大男孩，但在被病魔纏上後，整個家的生活全都變了調。為了籌錢給兒子治病，郭父不惜賣掉房子變現，還每天在磚廠工作14個小時，「我一天至少要搬磚4、50噸，從去年8月份確診到現在，已經花了60多萬人民幣（約新台幣272萬）了，後續療程還需要7、80萬元，家裡房子也賣了，現在真的是走投無路了，求求社會上的愛心人士，幫幫我們吧！」

▲郭父為了籌醫藥費，每天到工廠工作14小時、搬磚50噸。（圖／翻攝《梨視頻》）

「特別不捨，也特別不甘，我不想放開我父母的手！」眼見父母為了他的病情奔波，郭磊眼眶泛紅，哽咽表示父母為了他真的付出太多，而這次的骨髓移殖對他來說是最後的希望，「我想打倒病魔，我想堅強地活下來，我想好好地報效我的父母！」現在郭磊的老師與同學也在校園內發起公開募捐送暖，希望能夠募得足夠的醫藥費，減輕郭磊父母壓力，同時也盼郭磊能夠恢復健康，再次回到學校與大家一起上課。