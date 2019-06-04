兒童節許願「想胖到50kg」！11歲童狂吃增重救血癌父：家不能沒有爸爸

▲路子寬兒童節的願望是「吃到100斤」。（圖／都市頻道，以下同）



大陸中心／綜合報導

河南的11歲的路子寬為了救治患有白血病的父親，決定捐贈骨髓，但卻被醫生指出「體重還不夠」；因此，他用了3個月的時間猛吃增重，讓體重飆升約20斤（約10公斤），從原先的60斤成長到現在的80多斤；不過，他兒童節的願望仍是「吃到100斤」，這樣才能「給爸爸捐骨髓」。

路子寬的父親路炎衡7年前被檢查出患有白血病，唯一的救治方法就是骨髓移殖；兒子路子寬則是最合適的捐獻者。路炎衡表示，自己原先是反對這項提議，但由於兒子與妻子的堅持，才同意接受治療。

路炎衡說明，雖然兒子願意捐贈骨髓，但醫生說「男童現在的體重還不夠」，「醫生說孩子給我骨髓移殖，最低標準必須達到90斤（約45公斤），當然是愈重愈好了。」

▲▼路子寬的父母認為，兒子很勇敢。



路子寬聽了醫生的話之後，明白「自己吃胖了才能救爸爸」的道理，於是展開增肥計畫。他提到，在6月1日兒童節那天，自己心裡唯一的願望是，「吃到100斤（約50公斤），給爸爸捐骨髓。」

想要在短時間內增重，最好的方法就是「拼命吃」。路子寬從計畫展開時的約60斤（30公斤）體重，到了現在的約80斤（40公斤），期間大概經歷了3個月。

路子寬曾向媽媽透露，自己並不害怕，因為「給爸爸治病不就是抽我一點血嗎」，只要能救父親，一切都值得，「俺家不能沒有俺爸！」

▼路子寬明白，自己吃胖了才能救爸爸。

