韓粉指長男次男「凱道2正妹」影片造假　他怒告澄清：我最恨假新聞

▲Youtuber長男次男6/1凱道街訪正妹影片，引起網友熱烈討論。（圖／「長男次男」授權）

突發中心／綜合報導

6月1日凱道韓國瑜造勢大會，吸引數萬人上街挺韓；Youtuber「長男次男」當日凱道街訪2名正妹柯粉，3人現場「相認」的逗趣影片引起網友熱烈討論，卻也引來大批韓粉出征他的粉專。其中一名網友留言講得斬釘截鐵，指「長男次男」他們「3男2女」現場set橋段拍片；長男次男事後拍片表示，自己最恨假新聞，對於這樣不實的抹黑，他決定提告，以示清白。

▲影片中3位柯粉「相認」橋段，成為整部片最經典的一幕。（圖／「長男次男」授權）

長男次男在片中表示，「凱道街訪2正妹」的片子發表後，他的臉書粉專遭大批留言灌爆；其中一名網友的指控，完全踩到了他的底限，「做假的柯屁孩，你們幾位一走進來，我就在台大醫院正前方盯著你們」、「我們在現場看到的是，這群人在討論等一下要怎麼拍影片」、「不要再屁了拉！3男2女一群人拉！不要再套招了啦！」，這名網友一口咬定「長男次男」作假，還提出照片佐證。

▲韓粉指控「長男次男」影片造假，稱目睹他們討論拍片的過程，但佐證的照片卻讓「長男次男」摸不著頭緒。（圖／翻攝「長男次男」影片）

但「長男次男」看著對方貼的照片，遲遲找不到自己在哪，讓他不禁調侃「這是在玩，威力在哪裡的遊戲嗎？」；他表示，自己就是一個人，根本沒有甚麼「3男2女」，對方這樣的指控徹底惹怒了他，「我這麼討厭做假新聞的，我自己會去做假新聞嗎？」、「幾萬人在看，這怎麼可能是set的？」、「我絕對不是做假新聞，這2個(凱道正妹)也不是臨演」、「我做這個動作(提告)，就是要跟大家澄清」。

▲「長男次男」表示自己最討厭假新聞，韓粉這次的指控已經惹怒了他，憤而提告自清。（圖／翻攝「長男次男」影片）