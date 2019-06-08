兒子「黑的拔一拔，白髮就好拔了」　手一拉媽驚叫：痛死老娘了

▲原PO透過鏡子拍下兒子幫自己拔白髮的認真模樣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台南一名媽媽本月初在臉書「爆怨公社」PO出兩張照片表示，請兒子幫忙拔掉白頭髮，沒想到孩子竟然拔了一堆黑髮，理由是「黑的拔一拔，白的就好拔了」，讓她聽了覺得好氣又好笑。其他網友們看了也留言大讚兒子很聰明，「是可造之材啊，長大後不得了」、「他是有思考過的，邏輯無誤啊，未來一定是天才」。

原PO提到，照鏡子的時候發現自己有白頭髮，於是請年幼的兒子來幫忙，沒想到孩子竟然拔了一堆，偏偏只有白的那根沒有拔到，「離開頭皮表面」的全都是黑頭髮，讓她頭痛心也痛。

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▲有些人會很在意自己的白頭髮，有些人則不會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

「我問他有沒有拔到、怎麼黑的拔那麼多起來，他竟然回我，『黑的拔一拔，白的就好拔了』。」原PO無奈地說，聽到孩子這樣回答，她這個當媽的一時之間也不知道該如何是好，只能無語問蒼天了。

這段有趣的母子對話PO出後，網友們紛紛留言大讚原PO的孩子很聰明，未來一定要好好栽培，「這孩子是可造之材，長大後不得了」、「太可愛的回答了」、「他是有思考過的，邏輯無誤啊，未來一定是天才」；也有網友安慰原PO，「拍拍，孩子是自己生的，我知道妳想寫個慘字」、「單獨留白髮也是一種技能啦，例如白髮魔女」。