華為：孟晚舟案有政治和經濟因素　加國濫用司法程序應立即釋放

▲華為媒體事務副總裁Benjamin Howes。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院6日（北京時間7日）開庭，針對孟晚舟案件中法律層面的技術問題進行討論。對此，華為媒體事務副總裁Benjamin Howes發表聲明稱，美國對孟晚舟的指控在加拿大法律下並不構成犯罪，引渡申請不符合加拿大《引渡法》的核心原則，應該被立即釋放。

Benjamin Howes代表華為讀出四項簡短聲明稱，根據加拿大法律，如果被指控的行為在加拿大不構成犯罪，則不得引渡，而美國對孟晚舟的指控，是基於違反美國對伊朗實施的單邊金融制裁，目前加拿大並沒有針對伊朗的金融制裁，因此銀行的相關交易不存在違反加拿大法律的風險，從而不會導致銀行遭受經濟利益損失風險，「所以孟晚舟在美國被指控的行為，在加拿大並不構成犯罪，應該被立即釋放」。

▲孟晚舟。（圖／路透社，下同）

他表示，美國政府沒有證據證明孟晚舟曾誤導過任何金融機構，而孟晚舟2013年8月在香港向一間外國銀行陳述的PPT也沒有誤導性，銀行人員完全了解實際情況，對相關問題的判斷不需要依賴孟晚舟的陳述。此外，銀行完全了解Skycom在伊朗的業務和營運的性質，也了解華為與Skycom的關係。

Benjamin Howes指出，孟晚舟和她的律師都認為，孟晚舟去年12月在機場被捕時的合法權利受到侵害，加拿大對孟晚舟的執法，是對美國和加拿大引渡程序的濫用，「是披著引渡程序外衣非法搜集證據，迫害個人權利」。

最後，孟晚舟的律師認為，美國對華為的打壓及川普的言論已表明，案件有政治和經濟因素，不是出於法治考慮，孟晚舟及其律師將以此提交法庭，以程序濫用為由終止引渡程序。Benjamin Howes強調，華為堅決支持孟晚舟捍衛自己的合法權益，也相信加拿大司法系統能公正、高效地審理此案，作出有利於孟晚舟的判決。

此外，孟晚舟律師團表示，引渡聆訊最快可在2020年1月20日進行，並可能在孟晚舟被捕的2年內審結案件，同時強調美國對孟晚舟提出的「欺詐指控」，在加拿大境內並不算犯罪行為。律師團進一步表示，將會在2020年2月，針對「雙重犯罪」向法院提交陳述。

▼華為媒體事務副總裁Benjamin Howes。（圖／CFP）