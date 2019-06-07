美CBS新聞離譜失誤！　討論泰國犯罪「標題打成台灣」

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）6日邀請了紀錄片《Ghost Fleet》（幽靈船，暫譯）的導演和執行製作人上節目，探討泰國每年都有數萬名受害者被下藥、拐騙到漁船，過著長期被奴役的漁撈生活。奇怪的是，明明紀錄片講述的是泰國，下方的小標題卻打成台灣，這項離譜的疏忽很有可能會影響到台灣形象。

▲討論泰國犯罪問題，竟然把標題誤植成台灣。（圖／翻攝自YouTube）



《Ghost Fleet》的導演塞維斯（Shannon Service）和製作人歐蒙德（Julia Ormond）表示，很多泰國男性在不知情的狀況被下藥，醒來後才發現自己已經上了賊船無處可逃，且這些遠洋漁船長年不會靠岸，只倚賴接駁船送來物資，他們想逃跑也沒機會，甚至登上船後就再也沒見過陸地了。

不過，這些漁船奴隸問題明明是發生在泰國，CBS卻在標題打上「『Ghost Fleet』 investidates the activities of fishing companies in Taiwan」（《Ghost Fleet》調查台灣漁業犯罪行為)，其中的Thailand竟然打成Taiwan，不知道究竟是上字幕的人員分不清台灣和泰國，還是手誤打錯，但不論原因為何，都已經害台灣形象受挫。