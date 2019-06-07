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靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」

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▲靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」。（圖／海基會提供）

▲陳美齡嫁來台灣已經7年。（圖／海基會提供，下同。）

記者蔡紹間／綜合報導

陸配陳美寧2012年從廣東嫁來台灣，長期受到老公家暴，帶著孩子離開夫家，並在其他陸配姐妹的幫助下，靠自己的手藝做起廣東小吃的生意，度過難關。現在，陳美寧為有類似遭遇的陸配姐妹提供協助及鼓勵，「以前我有困難時，受到很多人的幫助，只要我的日子還過得下去，能幫忙的，我一定幫忙。」

陳美寧2011年透過QQ網路社交平台認識台灣前夫交往不久，隔年嫁到台中，與公公婆婆同住。嫁來之後，她努力適應台灣生活，夫家也待她很好，但漸漸感覺到並沒有受到夫家充分的信任，彼此心中的芥蒂，更演變成爭執、家暴，數度鬧上警局。

懷孕7個多月之際又遭到家暴，陳美寧決定住進家暴庇護安置體系。長期協助受家暴婦女的善牧基金會及勵馨基金會伸出援手，收留了陳美寧，兒子也在勵馨庇護所出生，成為的勵韾寶寶」。

為了小孩的成長，陳美寧回家與前夫同住，但吵架、家暴等情形仍繼續上演。2015年初，她終於下定決心，帶著兒子離開家，自己單獨照顧撫養兒子，重新開始生活。

▼陳美齡與海基會發言人管安露（左）介紹自己嫁來台灣的故事。

▲靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」。（圖／海基會提供）

成為單親媽媽後，陳美寧變得更加堅強，除了努力工作，一邊打離婚官司、爭取監護權，還要照顧孩子。人生困頓時，陪伴在身邊的，是跟她一樣離鄉背井到台灣的陸配姐妹們。

而其中最令陳美齡感念的，就是「台灣新住民發展協會」理事長徐春鶯，陳美齡表示，「從家暴開始，徐理事長就一直陪著我，協助我申請庇護、生子，又幫忙找工作，真的非常非常感謝她」。

在陸配姐妹鼓勵下，陳美齡靠著自己的手藝，製作滷味、粽子、涼皮、腸粉等廣東小吃，大家在臉書向她下訂單購買美食，儘管收入微薄，獨自照顧兒子也很辛苦，但陳美齡認為，母子能一起生活就是幸福，「兒子常說，以後長大要賺錢，買房子跟媽媽一起住，還要帶媽媽去旅遊。」

現在，陳美齡常在臉書上分享自己的故事，也鼓勵遭受家暴想不開的陸配姐妹，也收容生活困頓的姐妹，幫她們度過難關，「曾經有一位被家暴的姐妹，她老公是混黑道的，希望我能幫忙讓她躲老公，我聽了之後毫不猶豫幫忙，順利協助她回到大陸。」

陳美寧說，陸配姐妹在台灣多半無依無靠，一定要透過社群的力量互相幫忙，「以前我有困難時，受到很多人的幫助，只要我的日子還過得下去，能幫忙的，我一定幫忙。」陳美寧樂於助人，不少姐妹在她的轉介下，與防制家暴的婦女團體，還有海基會等取得聯繫。

陳美寧在大陸有過一段婚姻，還有一個女兒在大陸，但身體不好，走路越來越困難，陳美寧朋友說台灣的醫療進步，所以安排女兒來台灣就醫。就診後發現，女兒患有輕度腦性麻痺，導致足跟攣縮、影響日常生活，須馬上開刀，否則可能導致癱瘓。

不過，陳美寧的女兒是大陸居民，沒有健保，龐大的醫療費用難以負擔，開刀後還要復健好幾個月，入台停留許可的時間也不夠。於是陳美寧在「台灣新移民發展與交流協會」介紹下，找上海基會尋求協助。

海基會獲知情況後，立刻派人協助，除提供醫療費用的實質幫助外，也協助向移民署專案申請，延長在台停留時間。陳美齡表示，印象中「海基會」只是辦理兩岸文書驗證的，不知道還有其他服務，「如果早點知道，以前遇到家暴、法律訴訟的問題，就可以先找海基會幫忙，很多事情就不會這麼波折。」

▲靠「廣東味」走出家暴　陸配陳美齡也想當「助人者」。（圖／海基會提供）

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