「殺光同性戀！」美國鎮長拒為失言下台　臉書致歉後神隱

Alabama Mayor Mark Chambers advocates for 'killing out' gay people & ‘baby killers’



I sense a job promotion to the state senate in his futurepic.twitter.com/YtPxX40J5u — MakeSubpoenasGreatAgain (@InsideASCIF) 2019年6月5日

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州卡本希爾鎮的鎮長錢伯斯（Mark Chambers）在臉書上留下「必須殺光同性戀才能解決問題」的言論，遭到各方大力撻伐，儘管他已在臉書上公開致歉，但網友們怒氣仍未消，要他下台負責。當地的性別組織認為，錢伯斯的言論相當恐怖且無法接受，目前錢伯斯的個人臉書已經關閉，試圖躲避網友攻擊。

在這段貼文中，錢伯斯寫道，「我們生活在這樣一個社會，同性戀跟我們宣揚道德標準、變裝癖跟我們講著生物學、胎兒殺手要我們尊重人權、社會主義者跟我們談經濟，我們唯一能改變現狀的方式，就是徹底解決這些問題，我知道這樣說不太好，但殺光他們才能解決問題。」此言一出立刻引來網友撻伐，當地性別組織更形容，這樣的言論非常過分且不可饒恕。

雖然錢伯斯在短時間內就刪掉這段貼文，並否認這是他寫的文字，不過就在媒體訪問後，他改口稱，他以為這是送給朋友的私人訊息，並不會公開，願意為此負責，同時在臉書上刊登道歉聲明。當地民眾仍不領情，湧入他的臉書留言要求他請辭負責，他向電視台表示拒絕下台，並關閉個人臉書。