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漂亮的設計不一定是好的設計　符合使用者需求才是好的設計

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文／時尚家居 Mikage  資料提供／歐德集團　

（圖／ 歐德集團 提供）

經過一次客變的新居，由於女主人體質較敏感，希望採用低甲醛的系統家具，而陳炳榮設計師也不負所望，規劃出符合居住者需求的夢想新居。

（圖／ 歐德集團 提供）

貼心思維，更順手更便利

「漂亮的設計不一定是好的設計，要符合使用者需求的設計，才是好的設計。」秉持這樣的理念，陳炳榮設計師替屋主量身訂製了便利順手的居家環境，從玄關便可感受到設計師的貼心思維，玄關櫃下方懸空的設計，可擺放室內鞋、常穿的外出鞋，或者客人鞋，而不會影響動線；不需另外增設穿鞋椅，利用電視櫃的角落，便規劃出可以坐著穿鞋的地方，巧妙的利用空間，增加了貼心、便利且舒適的功能。

除此之外，還規劃了平掛式的衣帽櫃，讓回家的人可以將外衣順手收好，最厲害也最讓人佩服的，便是在鞋櫃裡面增設插座，可供小型除濕機或者插電的芳香劑使用，保持鞋櫃的乾爽與芬芳，營造輕輕鬆鬆便能清清爽爽的日日生活。

（圖／ 歐德集團 提供）

開放通透，明亮的公共空間

在廚房的中島旁，增設了玻璃推拉門，在料理時可將門拉上，避免油煙味道四散，平時將拉門打開，中島不僅可成為備餐檯，也可當成吧台使用，更預留日後放餐桌的位置，讓空間的使用更彈性、更有變化。

由餐廳走向客廳，巧妙的利用格柵及地板材質變化做出空間區隔，客廳與書房都利用大面窗戶引入自然光，客變之後，將原為房間的書房牆面打掉，形成開放式的空間，設計師利用玻璃透明、透光的特性，將採光運用到最大值，打造出可以各自獨立，也能一氣呵成的公共空間。

在餐廳與客廳的天花板上，以及客廳與書房的隔間牆上，都可見木紋路的板材，不僅消弭了樑柱的壓迫感，也替空間增添溫潤、自然的氣息，融合在玻璃與鐵件的材質中，更突顯空間質感。

（圖／ 歐德集團 提供）

簡約大方，回家就像在渡假

半開放式的書房，靠窗處設置了臥榻，平時在這可閱讀、可休息，下方為可拉出收納的床鋪，以子母床的形式，讓書房在需要的時候，也能搖身一變成為客房。書房的收納櫃，設計成雙面櫃的格式，在書房收納櫃的後方，規劃了通往主臥室的走道，不僅從窗戶引進自然光，維持走道的明亮，超大的收納容量，更可容納家中所有雜物，收起雜亂的生活感，營造簡單又舒適的日常。

（圖／ 歐德集團 提供）

屋主希望在主臥室能有更衣室，也希望房間有飯店的感覺，設計師以隱藏式的門片，消弭了浴室門對到床的忌諱，也利用黑玻裝飾更衣室兩側的牆面，形成與客廳相呼應的格柵視覺；並施作簡約的床頭，以系統板材搭配黑玻，並增加燈源，讓臥室更有飯店的豪華感，在簡約中透露奢華的細節，讓生活更加舒適，回家就像進入飯店一般享受。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：歐德集團,優渥實木,時尚家居,系統櫃,室內裝潢,室內設計,居家

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