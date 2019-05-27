Epson光影實驗室六大空間情境投影應用新亮相　聲光環繞猶如身歷其境

文／時尚家居 資料提供／台灣愛普生 攝影／賴壽山

居家的設計是因為和家人之間擁有的愛，希冀有一個凝聚力的空間；商業空間的設計是為了讓人體會更好的視覺享受和互動。設計師為達到不同的需求作不同的客製化設計，除了選用最適合的建材、透過選用最佳的顯示設備，為創意帶來更好效果，以提升空間實用度，讓空間富有彈性運用的程度，使作品完整呈現。

推動居家與商空的利器 持續創新及超越顧客期待

為了讓設計師有更多方式能夠發揮源源不絕的創意，投影設備成為實現創意及動態展示作品的最佳利器，並為客戶及消費者帶來撼動人心的新「視」界，範圍更可擴大到商業空間，為室內設計師、廣告業主與消費者創造三贏。

長久以來，Epson致力於創新科技發展，並專注於細節為顧客的事業帶來極大變化，而3LCD投影技術使用三片液晶面板，呈現色彩鮮明、栩栩如生且充滿張力的影像，為各個產業與觀眾印象深刻，並投出真實色彩。

打造視覺互動新體驗

投影機光源技術已從傳統燈泡發展至雷射光源，投影距離也可大幅縮短。如有曲面、大畫面需求也可達到最佳空間利用。Epson視覺科技營業部透過投影機設備，為創意帶來更好的效果，並於4月2日舉辦了一場跨領域的投影科技與空間設計論壇，現場透過Epson LightScene雷射投影燈、雷射大電視、互動式超短焦投影、大尺寸與曲面拼接投影、數位互動看板、多媒體光雕商品展示櫃帶來六種不同的空間情境應用及多元化互動體驗。

破除投影機壞印象 新的視覺體驗

過去投影機亮度不足，要關燈才能使用，且解析度不夠造成影像模糊，需要一定的距離才可以投影出足夠的畫面大小。燈泡光源壽命短，不適合長時間影像需求的商業空間使用。Epson致力於投影機科技的進步，目前已有雷射光源技術，其光源壽命達20,000小時，可降低維護成本，使用投影機時不需要關燈，應用場域不局限於低亮度的環境，解析度最高達到3840x2160，超短焦技術44公分即可投影出130吋大畫面，可確保畫面完整性，大幅增加可利用空間，並有互動式投影機，能豐富顧客體驗。

搶先合作最新產品 呼朋引伴大樂趣

位於台北信義區微風松高百貨的「掌門精釀啤酒餐廳」率先導入Epson LightScene雷射投影燈，提供吧檯全新互動式遊戲體驗-推啤酒杯，店家更可利用獎勵機制推動顧客消費的驅力，創造店家獨有的特色。遊戲一開始掃QR CODE，在手機螢幕上推啤酒的遊戲，投影畫面直接投影在深咖啡色木質吧檯上，手機上推啤酒的畫面會同步出現在吧檯上，此互動遊戲吸引了人潮，業績也跟著成長。

店長琳零表示：由於店內空間有限，此設計以不動到既有裝潢為原則，設備是隱身在吧檯的上方，讓整個餐廳視覺空間俐落展現，除此之外，也想與其他的啤酒餐廳呈現差異。長型吧檯以往只是客人聊天的地方，他們思索還能有什麼更大的用途？因此導入了Epson的LightScene雷射投影燈，此大轉變使吧檯成為可以與客人互動的光影遊戲區，讓店內氣氛更歡樂有趣，只要有個人開始玩遊戲，漸漸就吸引更多客人加入，藉由投影技術不但將店內空間的應用極大化，同時更讓顧客感受到前所未有的遊戲與暢飲體驗。

利用投影機營造整體氣氛呈現 整個空間變成藝術發揮的地方

不同凹凸曲面的牆壁如何形成一幅大圖？當你想要使用一大片意境概念，或是於發表會上做簡報，不管是木頭、玻璃、霧色牆面上，都可使用Epson投影機讓投影技術迸發不同表面極致體現完美作品，用四台雷射機更可拼接為無縫大畫面。或是使用光雕投影，光雕為根據投影的材質形狀，設計你的專屬內容，展現更活潑的作品、更與眾不同視覺體驗，未來甚至能走向AR方式導覽讓人身歷其境。

100吋大畫面電視輕鬆安裝 全新創意體驗

EH-LS100雷射大電視採雷射光源，畫質色彩豐富，白色/彩色亮度達4000流明，不需關燈仍能維持清晰影像。採超短焦投影技術，可以除去擺放的距離煩惱，投影機設備約25公分的距離就可以投影出100吋的高畫質畫面。EH-LS100雷射大電視設備僅只有11公斤設備，體積小、重量輕，裝設和搬運都比100吋電視來得方便，且一般電視為直射光，EH-LS100雷射大電視為反射式光源，因此藍光的問題較低，市面上80吋以上電視價格昂貴，但EH-LS100雷射大電視的金額是比較受大眾接受的。

讓電視擺設不再侷限你的裝潢設計，EH-LS100雷射大電視能融合居家陳設，保持整齊美觀且不佔據家中空間，盡情享受大螢幕身歷其境的觀賞體驗，關機後可保留清爽牆面，居家空間依然舒適如昔，讓空間大量的留白。

Epson投影機展示中心

歡迎預約參觀：02-8786-6688 #5180

新北市汐止區新台五路一段99號8F-11 (汐止遠雄U-Town)

每週一至五 09:30-18:30 (例假日不開放)



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