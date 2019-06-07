「誰知道麻薏這種食物？」　一句話釣出台中人私房菜單：配白飯超讚

▲麻薏是台中人心目中的美食之一。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「好奇問個，有多少人知道『麻薏』這種食物？」一名女網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片詢問。只見照片中是一碗綠色的湯，質地看起來有些黏稠，不少台中人看到之後都忍不住留言直呼，「我超愛！」、「台中特產，小時候常吃」、「呼嚕呼嚕，不小心就吃完一碗飯了」。

原PO提到，自己非常喜歡吃麻薏（又稱麻芛、蔴薏或麻穎），也覺得這道料理真的超級好吃，配上白飯更是讚到不行，「不過似乎知道的人不多，好奇問個，版上（爆廢公社）有多少人知道麻薏這種食物？」

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▲說到台中名產，大部分的人都會先想到太陽餅。（圖／記者李忠憲攝，與本文無關）

而網友們看到原PO的照片，大部分的人都知道這是台中的名產之一，還有許多中部人跳出來說，「我超愛！」、「台中特產，小時候常吃」、「呼嚕呼嚕，不小心就吃完一碗飯了」、「這個超好吃！有它配飯不用其他菜」。

其實，麻薏吃起來的口感略帶苦澀，是在地人回憶中最難取代的好滋味。前台中市長林佳龍也曾在臉書PO文分享夏季限定的麻薏地圖，他解釋，麻薏是黃麻的嫩葉，有豐富的維他命與礦物質，產期在清明至中秋期間，6月中開始盛產，傳統吃法是加入番薯、吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯，可消暑降火，是苗栗以南、彰化以北的在地人才知道的夏季限定美味。