迴轉直撞路邊車「留1公尺擦撞痕」　女三寶：路不熟啦

▲林女稱「路不熟」迴轉抓不好角度直撞顏男車輛，隨後裝沒事離去。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中顏姓男子將愛車停放在東區六順路上，未料取車時竟見左側車身有近1公尺的明顯撞擊痕跡，怒而報警處理；警方調閱監視器速迅掌握肇事林姓女子到案，林女稱因為路不熟，「迴轉沒抓好角度才擦撞」，警依《道交法》依規定舉發，可罰1千元以上、3千元以下罰鍰。

第三警分局交通分隊日前接獲66歲顏姓車主報案稱，自己將銀色轎車停放在六順路的路邊停車格，返回取車時竟見左側車身有明顯的撞擊痕跡，肇事者也無留下聯絡方式，顏怒而報警希望找到肇事者來求償。

▲▼台中女駕駛擦撞逃逸，顏男左側車身上留下近1公尺的撞擊痕跡。



警調閱監視器隨即掌握27歲林姓女駕駛，林到案供稱，因路況不熟開錯路，要迴轉時不慎擦撞路旁車輛，但當時沒有停下就直接離開；據畫面可見，林女迴轉角度沒有抓好，直接擦撞顏男車輛，隨後假裝「一切都沒有發生」離去。

分隊長蔡興邦表示，林女擦撞後未依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》第62條「無人受傷或死亡但未依規定處置者」，可處1千元以上、3千元以下罰鍰，更可能會吊扣其駕照1個月至3個月，該逃逸行為將依規定舉發。