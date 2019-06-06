美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

▲M1A2艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國準備對台出售20億美元（約新台幣626億元）的戰車和武器，並且有望年底前抵台。對此，中國外交部發言人耿爽6日表示，「我們敦促美方充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫」。

據《路透社》報導，4名知情軍方官員透露，美國準備對台軍售，項目包括108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚拖式反坦克飛彈、250枚刺針便攜式防空飛彈、409枚標槍飛彈等軍武，總價值超過20億美元，隨著中美貿易戰的持續緊張，此舉有可能「激怒北京」。

▲耿爽。（圖／翻攝中國外交部官網，下同）

對此，中國外交部6日舉辦的例行記者會上，《路透社》記者向發言人耿爽提問，美國計劃向台灣出售包括坦克等在內的價值20億美元的武器，中方有何評論？美方上述舉動是否會對中美經貿磋商產生影響？

耿爽表示，中方堅決反對美售台武器的立場是一貫、明確的，「我們敦促美方充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。

關於中美經貿摩擦和中美經貿磋商，中方已經發布了兩份白皮書，準確、全面地闡述了中方立場。耿爽強調，「我只想再次奉勸美方，要早日認清形勢，重回正軌，與中方相向而行」。