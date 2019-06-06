韓粉6/8喊「韓國瑜選總統」　東大門「林記燒蕃麥」免費送玉米

▲雖然大火燒毀40多個攤位，花蓮東大門夜市內未受波及的攤商依舊正常營業，人潮如常。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市3日凌晨發生火警，大火燒毀了原住民1條街及自強夜市區近42攤位，幸好未受波及的300多攤仍能正常營業，為迎接韓粉8日的造勢活動，攤商們這幾天正加強備貨，希望為造勢活動帶來的大批人潮提供最好的服務，同時也希望搶到這一波商機，為因應活動，東大門夜市當天將提前在下午2時就開始，許多攤商也推出應景折扣優惠。

夜市內知名的「林記燒番麥」招牌放上國旗，寫著「秃子跟著月亮走、我們跟著秃子走」等韓粉式標語。據說老闆林上哲是死忠韓粉，攤位上還有他和韓國瑜的合照，原本人在美國的他，提早結束行程趕回台灣，硬是要參加這次的活動，林上哲更準備500支水果玉米，當天韓粉上門只要喊出「韓國瑜選總統」就免費獲贈一支好吃玉米。

▲夜市內「林記燒番麥」老闆表示，已準備500支水果玉米，當天韓粉上門只要喊出「韓國瑜選總統」就免費獲贈一支好吃玉米。

另外值得一提的是，福町一條街的「香榭城」現打果汁，第三代老闆吳章榮據說也是超級韓粉，為了這次韓流來訪，設計出「東大門韓國瑜限量icash」，卡面以東大門夜市結合Q版的韓國瑜造型，目前已先印製1000張，原想比照以往韓國瑜肖像使用，至少提撥一成做公益的規定，捐給花蓮弱勢團體，印好才知道還是必須由韓國瑜本人授權，目前他期待韓國瑜給予授權使用；儘管如此，吳榮章仍開心表示，當天韓粉到訪買果汁，只要喊出「全民拼經濟，花蓮發大財」就有9折的優惠。

▲「香榭城」現打果汁老闆設計出「東大門韓國瑜限量icash」卡，提供多元支付，韓粉喊出「全民拼經濟，花蓮發大財」就有9折的優惠。

這波韓粉到訪花蓮造勢恰巧遇上端節連假，許多韓粉表示，都訂不到往花蓮車票，對於台鐵能再加開班次，及政治人物辦活動是否還是要考量一下民生需求，對此台鐵局則回應，現在新自強號每列次當天都有開放120個站票，沒搶到車票民眾，當天可赴車站現場購買站票。

▲夜市內攤商掛出「全民拚經濟花蓮發大財」布條。

韓國瑜第二場大型造勢活動將於8日在花蓮市六期重畫區登場，雖然一旁的東大門夜市受大火波及的攤位還在積極的復原中，但另外300多攤業者正信心滿滿迎接這波難得「韓流」到訪。