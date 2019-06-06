運動完差點被豬隊友害慘…老公送上OO熱量全回來　網：此物為萬惡深淵

▲女網友要減肥去運動1小時，沒想到老公竟帶了可頌，讓她直喊「豬隊友」。（示意圖／翻攝自pixabay）

地方中心／綜合報導

減肥的其中一個大禁忌就是不能吃甜食！然而一名女網友在臉書發文，運動了1個小時，汗流浹背衣服全濕透，沒想到老公竟帶了可口的「可頌」，讓她怒喊「X！真的是豬隊友」，網友看了也說「這不是驚喜，受驚嚇吧」。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，和老公的妹妹一起去運動1個小時，努力減肥增肌，運動完衣服全濕透，整個人累到無力，「請老公來接我們回家」，未料一上車，老公就說「我買了一個禮物給妳們」。

從原PO上傳的照片可以看見，可口的可頌使人看了垂涎三尺，讓她忍不住喊「豬隊友」。不過原PO說，老公一個人最後嗑掉了3個，而她跟妹妹則乖乖的吃生菜沙拉＋雞肉＋高蛋白粉，她也強調「運動是為了吃更多美食」。

▲女網友運動完，老公卻送上可頌，讓她喊豬隊友。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

此文一曝光，網友紛紛留言說「忍住！當明天早上點心吃」、「此物為萬惡深淵，來吧我替你消滅它」、「我昨天也是，明明晚餐已經吃沙拉、洗澡好，我老公就回來說登愣～我有買雞排喔！豬隊友啦」。另有網友則大讚原PO的老公很體貼，「推老公讚讚，妳有好老公要好好珍惜」、「我會立馬誇獎老公好棒！減肥就是為了吃。」

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