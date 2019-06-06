　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 13測試版洩密！新iPhone可能看不到3D Touch

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone XR、 iPhone XS、 iPhone XS MAX。（圖／路透）

▲iPhone XR沒有3D Touch。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

3D Touch可能會走入歷史？其實類似傳聞一直都有，但現在有外媒在iOS 13測試版中發現，3D Touch似乎被「長按」取代。

3D Touch最先出現在iPhone 6S系列手機上，之後蘋果推出的iPhone，除了iPhone SE和iPhone XR之外，皆有將3D Touch納入標配。綜合外電報導，有開發者在iOS 13測試版中發現3D Touch似乎被「長按」取代，許多過去只能靠3D Touch實現的功能皆可透過長按來實現，例如透過長按就會跳出應用程式選項，這在過去只能靠3D Touch來達成。

其實3D Touch的消失似乎早有跡可循，蘋果去年推出iPhone XR時，就利用Haptic Touch來取代3D Touch。3D Touch是透過機身內建的Taptic Engine晶片感應壓力，讓螢幕做出相應反應，而Taptic Engine也會針對按壓力度而給予不同的震動反饋。至於Haptic Touch則沒有這種壓力感測，它以我們已經熟悉很久的方式觸發，那就是「長按」。在Haptic Touch推出後，雖然並未完全取代3D Touch的所有功能，但功能已經相當強大。

因此，外媒紛紛預測，今年蘋果秋天將推出的iPhone，可能是搭載Haptic Touch而不是3D Touch。

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：蘋果,Apple,iOS 13,3D Touch,Haptic Touch

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 13測試版洩密！新iPhone可能看不到3D Touch

台灣唯一獲WWDC 2019獎學金　交大黃浩然只花二週寫出得獎作品

「側邊指紋辨識解鎖」　被智慧型手機界低估的設計

蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

WWDC 2019發布軟體更新超多　開發者：最有誠意的一年

歌曲重複添加至播放列表　Apple Music將出現警告

美將對科技巨擘展開調查　庫克：贊成，但蘋果沒有壟斷

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

iOS 13測試版洩密！新iPhone可能看不到3D Touch

台灣唯一獲WWDC 2019獎學金　交大黃浩然只花二週寫出得獎作品

「側邊指紋辨識解鎖」　被智慧型手機界低估的設計

蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

WWDC 2019發布軟體更新超多　開發者：最有誠意的一年

歌曲重複添加至播放列表　Apple Music將出現警告

美將對科技巨擘展開調查　庫克：贊成，但蘋果沒有壟斷

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

店長下班前10分鐘才要求清烤箱　男大生打工1個月燙傷治療3個月

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

觀點／日韓快時尚在台大不同！SPAO「兩關鍵」黯然退場　UNIQLO賣翻開70店

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

端午吃粽...林杰樑團隊列9點提醒！餐後吃這類果水助消化

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

3C家電熱門新聞

「側邊指紋辨識解鎖」　被智慧型..

蘋果搶錢不手軟！螢幕「支架」破..

iTunes臉書、IG貼文　全..

小米手環4發布日期確定

Netflix燒腦神劇《黑鏡》..

台灣第二家蘋果直營店6/15正..

Sony X9500G極真影像..

美國直擊／iOS 13來了！　..

黃浩然只花二週寫出WWDC得獎..

整頁截圖、自動關分頁功能將在i..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

超過65個功能未展示！　iOS..

新Mac Pro撞型IKEA　..

美國直擊／iOS 13正式亮相..

更多熱門

相關新聞

鴻海45週年股東回饋再加碼　夏普家電7折起

鴻海旗下的富連網今年透過大數據分析，將優惠的產品線擴大並增強品牌多元性，簡化線上購買的步驟並邀請全民共同參與，企圖達成360度全方位的最佳消費者線上購物體驗，滿足不同族群的喜好。活動剛上線，就引起外界討論，首週銷售即打破歷年股東會單週銷售紀錄。

整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

庫克：陸不會將蘋果視為貿易戰目標

庫克：蘋果沒有壟斷市場

蘋果讓用戶對數據有更多控制權

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

小鐘目睹女星和導演大吵

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面