iOS 13測試版洩密！新iPhone可能看不到3D Touch

▲iPhone XR沒有3D Touch。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

3D Touch可能會走入歷史？其實類似傳聞一直都有，但現在有外媒在iOS 13測試版中發現，3D Touch似乎被「長按」取代。

3D Touch最先出現在iPhone 6S系列手機上，之後蘋果推出的iPhone，除了iPhone SE和iPhone XR之外，皆有將3D Touch納入標配。綜合外電報導，有開發者在iOS 13測試版中發現3D Touch似乎被「長按」取代，許多過去只能靠3D Touch實現的功能皆可透過長按來實現，例如透過長按就會跳出應用程式選項，這在過去只能靠3D Touch來達成。

其實3D Touch的消失似乎早有跡可循，蘋果去年推出iPhone XR時，就利用Haptic Touch來取代3D Touch。3D Touch是透過機身內建的Taptic Engine晶片感應壓力，讓螢幕做出相應反應，而Taptic Engine也會針對按壓力度而給予不同的震動反饋。至於Haptic Touch則沒有這種壓力感測，它以我們已經熟悉很久的方式觸發，那就是「長按」。在Haptic Touch推出後，雖然並未完全取代3D Touch的所有功能，但功能已經相當強大。

因此，外媒紛紛預測，今年蘋果秋天將推出的iPhone，可能是搭載Haptic Touch而不是3D Touch。