影／雙北5縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

▲氣象局說，周六起鋒面滯留在北部海面，全台天氣開始不穩定到下周。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（6日）對台北市在內的5縣市發布「黃色燈號高溫資訊」，代表今有可能出現36度以上高溫。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，鋒面下周二（11日）到下周五（14日）影響台灣，西南風的增強會帶來豐沛水氣，在台灣及附近區域產生大範圍的對流雲系，要留意較大雨勢出現的可能性。

黃色燈號高溫資訊：台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今高壓比5日弱，中午前不會下雨，午後下雨範圍較廣，除山區之外，東部以北、東北部雷陣雨比較明顯；且今吹偏南風，花蓮、台東非午後時間也有零星短暫陣雨。他指出，各地高溫約32到35度，台北盆地、南部近山區可能更高。

▲▼氣象局提醒今午後要注意雷陣雨。（圖／氣象局）

林定宜指出，端午節天氣還算穩定，但中部以北、東北部和南部要注意午後雷陣雨。他提醒，周六起至下周鋒面位於台灣北部海面，天氣愈來愈不穩定，西半部、東北部可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

至於鋒面是否會直接影響台灣？林定宜說，目前不同資料顯示不同結果還要觀察，鋒面下周可能還在台灣附近，這波會不會是滯留型也要觀察，但與今年前4波「移動型鋒面」相比，這波影響時間有可能會比較久一點；另外，下周西南風比較強，會不會到西南氣流還要觀察。

賴忠瑋在臉書提到，穩定天氣可持續到端午連假結束，甚至到下周一，北方鋒面雲系最快要下周一才會南下接近台灣北部海面，下周二到下周五將直接影響台灣，除帶來不穩定的大氣環境外，西南風的增強會帶來豐沛水氣，在台灣及附近區域產生大範圍的對流雲系，要留意會有較大雨勢出現的可能性；尤其如果鋒面滯留在台灣上空，將使降雨時間拉長，但到時仍要看鋒面停留的位置，未來幾天要持續留意鋒面的變化。

▼鋒面帶來降雨，下周北部降溫。（圖／氣象局）