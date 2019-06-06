受貿易戰波及？　中國將檢查所有加拿大肉類集裝箱

▲據外媒報導，大陸海關計畫加強對加拿大肉類和肉製品進口的檢查。（圖／東方IC）



大陸中心／綜合報導

隨著雙邊貿易關係惡化，中國計劃加強對加拿大進口肉類和肉制品的檢驗力度。據外媒報導，加拿大農業部4日表示，中國海關計畫加強對加拿大肉類和肉製品進口的檢查，或將檢查集裝箱內100%的貨物。不過目前中國官方並沒有對外通知相關消息。

據《路透社》報導，加拿大農業部在一份致業界的通告中表示，中國海關將會打開所有裝有加拿大肉類和肉製品的集裝箱，在某些情況下，將檢查集裝箱內100%的貨物。加拿大農業部表示，「中國官員稱與非洲豬瘟風險和反走私措施有關。」

據《加拿大金融郵報（Financial Post）》報導，中國商務部在通知中提到了「最近發生的豬肉違規運輸事件」，並表示此舉與非洲豬瘟風險和反走私措施有關。

不過，目前中國商務部，海關總署以及國家市場監督管理總局網站，暫沒有關於中國將加強對加拿大肉類進口檢查的通知。中國駐加拿大使館網站與加拿大駐中國使館網站也未發現相關資訊。

目前，中國是全球最大的豬肉生產國和消費國。加拿大為全球第三大豬肉出口國。加拿大豬肉出口促進機構Canada Pork International援引的統計資料顯示，從貿易額上來看，2018年中國從加拿大購買了價值5.14億加元（月新台幣119.92億元）的豬肉，僅次於日本和美國，位列第三。從數量上看，2018年中國從加拿大進口了28萬噸豬肉，為加拿大豬肉第二大出口目的地。

此前，加拿大農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）稱，中國政府已中止2家加拿大豬肉出口商的輸出許可。對此，加拿大食品檢驗局表示，由於出口商所使用的申請表格已經過時，不符合中國現行的規範，因此部分加拿大豬肉會延遲出口。

比博說明，豬肉出口許可可能只是行政方面的問題，也許能夠快速處理，但「加拿大豬肉並沒有非洲豬瘟的疑慮」，很訝異「中國不允許進口我們的豬肉」。