陸籍油船「拒檢還蛇行逃」　台中海巡隊查扣36公斤豬肉製品

▲陸船非法越界，台中海巡隊另查出船上有豬肉製品。（圖／台中海巡隊提供，下同）



記者陳玉／台中報導

大陸籍油船6日深夜近12點非法越界，台中海巡隊多次鳴笛要求受檢，未料對方拒檢且蛇行逃逸，海巡人員強勢登檢，發現船艙有190噸柴油，另查扣36歲公斤豬肉製品；台中海巡隊表示，該陸籍曾姓船長等4人依法偵辦，豬肉物品也全數交由防檢局人員帶回檢疫，以防疫病境外移入。

台中海巡隊長歐凌嘉表示，5日深夜11點51分於台中港西北方32.48浬處，發現1艘陸籍「閩寧德貨」油船越界，多次鳴笛要求停下受檢，但該船拒檢且蛇行逃逸，海巡人員強勢登檢，查出船艙有柴油約190噸，船上則有陸籍曾姓船長及3名船員。

▲▼台中海巡隊人員強勢登檢，查出船上有36公斤豬肉製品，全數交由台中防檢局人員帶回檢疫。



據查該船4日從福建省石獅市出港，非法越界事實明確，依違法台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條集施行細則，將曾等4任押返台中港隊部碼頭偵辦。

另該船也查出有36公斤豬肉製品，鑑於目前大陸豬瘟橫行，海巡隊立即通報農委會動植物防疫檢疫局台中分局人員、中部分署第三岸巡隊人員前往碼頭實施全面消毒工作，查扣豬肉物品全數交由台中防檢局人員帶回檢疫。

台中海巡隊也藉此呼籲，若有民眾發現海上不法情事，可撥打04-26572782或海巡118免費報案電話、或透過台灣區漁業廣播電台通報。

▲陸船上曾姓船長及3船員遭台中海巡人員帶回偵辦。