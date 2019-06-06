不是眼花！　北美特殊品種「旭日紫荊」天生帶漸層效果

▲▼「旭日紫荊」網路售價一棵75美元。（圖／翻攝自Spring Hill Nurseries）

國際中心／綜合報導

有位民眾在亞特蘭大（Atlanta）的因曼公園（Inman Park）發現一棵自帶漸層效果的樹，感到非常驚奇，詢問朋友後才知道這顆樹並非基因突變，而是美國的特殊植物品種，叫做「旭日紫荊」（Rising Sun Redbud），是人們為了園藝用途，培育而來的新品種。

美國有位民眾到亞特蘭大的因曼公園散步時，意外發現一棵看起來沒有焦點的樹，他感到十分訝異，於是詢問了精通樹木的朋友後，才瞭解到原來這顆樹叫做「旭日紫荊」（Rising Sun Redbud），是從加拿大紫荊（Cercis canadensis）培育而來的新品種。

▼加拿大紫荊（Cercis canadensis）又名東部紫荊。（圖／ETtoday資料照）

「旭日紫荊」是人類為了園藝用途，培育出來的新品種，最高能長到約4公尺。一般人乍看之下可能會覺得是自己眼花，但實際上卻是因為「旭日紫荊」的紅葉為春天新冒出的嫩葉，漸漸會由橙紅色變成黃色，再轉為淺綠色，最後變成深綠色造成的，再加上「旭日紫荊」本身堅韌的體質足以抵禦乾旱，炎熱，貧瘠的土壤和污染，因此葉子不容易受到傷害而掉落。

加拿大紫荊在美國又稱東部紫荊，是美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）的州樹，花色艶麗，呈紫粉色，原產於北美洲東部地區，從加拿大安大略省（Ontario）南部到美國佛羅里達州（State of Florida）北部，或是往西至德州中部濕地都可找到其蹤影，如果大家有機會到這些地區旅遊，不妨找一棵「旭日紫荊」拍照打卡。