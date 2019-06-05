大同前董座林蔚山送急診！仍逃不了8年牢　檢方：救護車載他入監

▲大同公司董事長林蔚山。（圖／資料照）



突發中心／台北報導

大同公司前董事長林蔚山涉嫌掏空大同一案，最高法院上月29日駁回上訴，林蔚山被判8年徒刑，全案定讞。新北地檢署收到判決後，5日上午10點通知林蔚山報到入監服刑，但他卻以「身體不適要到醫院檢查」為由請假。據了解，相關單位確認他是血糖過高後，決定由救護車將他直接載往矯正署台北看守所關押，待明日移監宜蘭監獄。

73歲的林蔚山上午臨時以身體不適為由請假，目前正在急診室病床上休息。不過檢方檢視後，認為他的狀況不至於差到能夠暫緩發監，因此帶他稍微休息後，將會派救護車載他到北所服刑。

回顧案情，大同集團董事長林蔚山，在1999年間以個人的資金投資通達電子公司。但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間，指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同集團嚴重虧損。

檢調單位偵辦後，認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，故依《證券交易法》「特別背信罪」對林蔚山、通達電子公司董事長周雲楠等人提起公訴；檢方並對林蔚山求處有期徒刑20年。

法院審理後，一審將林蔚山判處有期徒刑4年6個月，二審改將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。其中林蔚山犯下刑法背信罪以及違反公司法的部分，分別判刑3月與5月確定。至於違反證券交易法的部分，最高法院撤銷發回更審。更審法院2017年間，依《證券交易法》「特別背信罪」，將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。另外更審法院還裁定將通達公司納入審判，一併判決沒收不法所得15億6千餘萬元。

林蔚山上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴，維持8年徒刑，全案定讞。至於同案被告部分，大同子公司尚資公司會計長黃仁宏更審遭判刑2年，緩刑5年，繳交100萬元給與公庫。周雲楠在更審時撤回上訴，所以一審的4年半有期徒刑先行確定，已經入獄服刑。