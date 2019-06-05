泰山第三代詐貸9.8億　贓款「加州買飯店為子置產」求刑8年

▲泰山第三代詹舜淇被控利用假訂單、信用狀詐貸9.8億元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣欽泰公司董事長詹舜淇涉嫌以販售原廠根本沒生產的記憶卡等電子零組件，與大陸普天公司的子公司等境外公司製作假訂單、信用狀，向14家銀行詐貸，部分款項被詹舜淇透過大陸籍女友拿去美國收購飯店、為子女置產，台北地檢署檢察官5日痛批詹與妹妹詹雅琳債留台灣、犯後狡辯、不思悔悟，依《銀行法》詐欺等罪起訴，並具體請求法院判兄妹倆各8年徒刑。

▲台灣欽泰以外銷泰山八寶粥為主業，從2012年開始跨足電子零組件三角貿易。（圖／記者劉昌松攝）

台灣欽泰國際公司前身是泰山的國際貿易部門，以外銷泰山八寶粥、仙草蜜為主業，現由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長，而詹舜淇在2012年間，以電子零組件三角貿易為名，另在香港註冊成立欽泰公司，妹妹詹雅琳擔任董事長特助，隔年由大陸籍龔姓女友引薦大陸普天公司的子公司，從事虛假交易。

起訴指出，詹氏兄妹一開始和普天子公司配合，用假的快閃記憶體晶圓訂單以及信用狀，向國內10餘家銀行申請外銷貸款，結果其中360萬美元款項，用轉匯洗錢流入龔女在美國的相關帳戶，用來收購加州飯店。

▲詹舜淇的父親詹信夫也曾因詐貸案遭約談，目前仍遭偵辦中。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

之後，詹氏兄妹持續與北京華勝與其他境外公司合作，由對方向欽泰訂購實際上沒有在生產的海力士記憶卡，並提供信用狀，讓欽泰拿去向銀行借貸，總計欽泰詐貸794次，總金額達超過美金5.4億元(約台幣164.3億元)。

直到2016年間，詹舜淇與龔女發生糾紛，龔女挪用資金導致週轉不靈，欽泰無法再以「假交易、真借貸」方式運轉，14家債權銀行查扣相關資產後，仍有9.8億元放款追不回來。

▲經手相關貸款案的方姓女員工目前同樣由檢察官偵辦中。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

詹舜淇、詹雅琳兄妹遭檢調約談後，矢口否認犯罪，但檢察官追查確認，韓國「海力士半導體」，根本沒有該款型號，因此認定詹氏兄妹涉嫌利用假交易詐貸，且當初收購的美國加州飯店，也已經出售，所得拿去幫子女在美國置產，債留臺灣，卻犯後多所狡辯，不思悔悟，建請法院依法將兄妹倆各判刑8年，並追徵不法犯罪所得9.8億元。

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