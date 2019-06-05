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楊鎮浯會見劉結一　大力推薦「金門高粱酒、酒糟牛」

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▲楊鎮浯見劉結一　大力推薦「金門高粱酒、酒糟牛」。（圖／金門縣政府提供）

▲楊鎮浯訪北京，與劉結一會面。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅、陳政錄／台北－北京連線報導

金門縣長楊鎮浯5日在北京與國台辦主任劉結一會面。據了解，兩人對金門高粱酒、酒糟牛的推廣，以及粵港澳大灣區、金廈共同生活圈等議題進行了討論。

楊鎮浯與劉結一會面時，首先代表金門鄉親表達感謝，他表示，「這半年來福建對於金門觀光的大力協助，成效卓著、有目共睹。」

同時，楊鎮浯也向劉結一說明金門高粱酒與酒糟牛的優勢與市場潛力，獲劉結一允諾，「有關高粱的關稅通關及牛肉檢疫輸陸等議題，會全力推動、協調疏通。」

劉結一則向楊鎮浯分享「粵港澳大灣區」為台商帶來的發展機遇，期待金門福建也能循此模式，帶動區域全方位發展。對此，楊鎮浯指出，這與他所推動的「金廈共同生活圈」理念不謀而合，也期待未來在金門產經發展與環境永續議題上，兩岸能有更深入的協力合作。

楊鎮浯2日率團赴陸交流，前往了漳州、廈門、北京，拜會了當地的台商協會及官員，在拜會漳州、廈門的官員時，楊鎮浯也大力推薦金酒與酒糟牛，並強調，習近平先前提出「把福建打造成台胞台企登陸的第一家園」，他則期盼「金廈成為兩岸往來的第一通道」。

值得注意的是，楊鎮浯抵達漳州時，特別出席了金門酒廠與天福集團的戰略合作簽約儀式，他指出，金酒過去在大陸並沒有正式通路，在銷售、打假上都遭遇很多阻礙，但與天福合作後，未來金門高粱酒將在天福的1200家門市上架，銷售通路大開，也有望解決打假不順的問題。

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