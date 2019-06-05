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電信業「契約到期通知」看清楚！　常見違規手法有這些

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手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲許多人都簽訂上網吃到飽，要特別注意契約到期時間。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者胡順惠／台北報導

近年來許多民眾趁著各種促銷專案，搶辦了行動通訊上網吃到飽服務，但等契約到期後的月租費不再是優惠價499元，可能回復成「原價」1299元，或已經不是「吃到飽」，等收到帳單才發現爆表。行政院消保處提醒，消費者要注意契約細節，注意「契約到期通知」，以免辛苦賺來的錢偷偷溜走。

電信業者對此回應，契約到期前他們都一定會通知消費者。不過，消保處仍接收到許多消費者投訴，某業者在契約到期後，僅發一則簡訊告知，「本門號的專案綁約期限將於某年某月某日到期（當日起即無綁約限制），相關資訊請洽門市或客服」多少人能想到，不主動找上門市，影響竟是如此大。

請繼續往下閱讀...

消保處表示，上述電信業者在契約到期前的通知，屬於正向的推力，但內容語焉不詳，則沒達到告知的效果，徒具形式。消保處提醒，消費者對於太好康、太方便的立即優惠，更須提高警覺，事前多做功課，是避免日後懊悔的不二法門。

消保處舉例，少數商家利用人的急迫、輕率、無經驗或怕麻煩心理，提供看似更方便、更明顯或更優惠的預設選項，引導消費者自然而然做出選擇，像是限時免費軟體，一鍵就可下載，試用期1個月結束就開始算帳，但在試用期結束前的關鍵時刻，卻很難找到停止訂閱的途徑或管道。

這種利用人做出錯誤選擇，稱之為「暗推」（Dark nudge）。消保處再舉一例，像是消費者上網訂飯店，訂房網說已找到最優惠價格，這房間有5人正在線上觀看，只剩最後1間，消費者若沒有意識到正被影響，就可能急著做出預期外的決定，現在國際間也開始研討違規手法，台灣也開始掃描市場上的按推手法。

行政院消保處表示，對於廣告不實引人錯誤的宣傳手法，相關主管機關會依職權對違規業者查處，未來將從消費申訴案件資料中找出慣犯，移請主管機關查處。行政院消保處指，依消費者保護法第13條，企業經營者應向消費者明示定型化契約條款之內容；明示其內容顯有困難者，應以顯著的方式，公告其內容，並經消費者同意者，該條款即為契約之內容。

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關鍵字：促銷專案,行動通訊,上網吃到飽,暗推,行政院消費者保護處

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