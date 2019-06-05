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王國材周四會見Uber代僱駕駛！司機不滿私下約：全程公開

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▲UBER自救會成員到行政院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲自救會表示，交通部雙面手段讓大家互信盡失。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部次長王國材明（6）日將會見網路平台代僱駕駛自救會。自救會發聲明稿表示，交通部想透過私下溝通來解決紛爭，自救會強烈表達不滿，要求交通部必須公開透明本次會談所有的過程與內容，並邀請所有關係人包括小客車租賃業、平台業者、以及網路叫車消費者共同出席。

自救會表示，交通部一方面在媒體上不斷以軟性攻勢強調會照顧好司機生計，將協助司機加入多元計程車方案，但另一方面，卻污名小客車租賃與平台業者的合作，直指2017年之後，交通部與小客車租賃業、平台業者共同研議的營運模式是違法的，並不符合現在法令的規定，「這樣雙面的手段，不但讓大家互信盡失，也讓司機對政府感到憤怒與痛心」。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部次長王國材說明uber條款。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部次長王國材日前對Uber強硬喊話，「不要有任何期待，以為交通部會改變立場！」（圖／記者賴文萱攝）

自救會發言人李威爾表示，5月31日透過報紙才得知次長6月6日約見自救會，直到6月1日才接到交通部王昭明科長來電，告知次長約見面的消息，6月2日至3日，他們透過電話向科長轉達自救會對於會面的期待與訴求。

李威爾說，不了解為什麼交通部始終不願意讓司機自救會、租賃業業者、網路平台業者、消費者，可以在交通部的主持之下公開、透明的對話，一起坐下來談？針對6日的會面，自救會提出三點要求：

1. 請交通部事先公布議程與討論事項，或是由自救會提出討論議程

2. 請交通部邀請所有利害關係人，包含代僱駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者等一起參與。

3. 請交通部全程公開討論過程，在民主國家，公共政策討論無需密會、更不需要摸頭，社會大眾與媒體都有權知道政府對政策的規劃安排與走向

網路叫車平台駕駛自救會發言人李威爾說，若缺少相關利害關係人的私下討論，此會議將毫無意義，也勢必對這個產業的從業人員造成更大的傷害。

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關鍵字：網路叫車平台駕駛自救會,103-1,運管新規,王國材,Uber

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