丹麥候選人撞臉「馬英九」　網笑慘：你怎麼跑來丹麥啦





▲前總統馬英九與丹麥候選人撞臉。（左圖／翻攝PTT@justlikelbj、右圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導



像慘了！難道是小馬哥的分身？一名男網友今日在PTT發文，述說自己在路上看到丹麥的選舉候選人海報，發現看海報上的人怎麼有種似曾相似的感覺，仔細一看，居然撞臉前總統馬英九，其相似度之高讓網友看到後，立馬拍照PO文說，「英九你怎麼跑來丹麥啦XDD」。







▲前總統馬英九與丹麥候選人撞臉。（左圖／翻攝PTT@justlikelbj、右圖／記者李毓康攝）

網友表示，自己目前在哥本哈根大學念博士，由於最近丹麥剛舉行完選舉，路上隨處可見候選人的海報，某天騎腳踏車回家途中,看到遠方的候選人海報有種似曾相似的感覺，騎近一看發現，海報候選人與前總統馬英九大撞臉，此貼文一出，許多鄉民都紛紛回應「眼睛有像」「抓到了，馬英九是綠的」、「比較像二分之一強的賈斯丁」、「超像欸」。







▲賴清德曾被網友說撞臉「鬼怪男神」孔劉。（合成照／左圖／記者屠惠剛攝、右圖／記者周宸亘攝）





▲國民黨議員徐巧芯被網友稱為「松山鄧麗君」。（圖／翻攝自徐巧芯、鄧麗君官方臉書）

不過政壇名人撞臉也並非新鮮事，過往也有不少政治人物被說跟明星撞臉，有「賴神」之稱的前行政院長賴清德曾被說撞臉「鬼怪男神」孔劉，但也有網友不滿地表示「只有髮型像而已」，更有議員神似歌星鄧麗君與徐懷鈺，而游淑惠還被網友稱為國民黨的「林志玲」。