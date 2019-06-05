抽屜翻到釘槍！2歲童當玩具...下秒「碰」一聲　3公分鋼釘射入大腿

▲男童玩釘槍誤射到自己大腿，當場痛到大哭。（圖／翻攝楚天都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢一名2歲男童近日因把玩釘槍，差點截肢。當時，男童在家中的抽屜翻到了爸爸的工具「釘槍」，便好奇地當作玩具來玩；沒想到過沒多久，他不小心誤按按鈕，3公分鋼釘直接入大腿內，讓他痛到當場爆哭。

據了解，男童本來住在河南，因爸爸在武漢從事裝修行業，所以今年春節後，他和奶奶就一起被爸媽接到了武漢生活。事發當天，男童的爸媽都出門了，只剩下他和奶奶；隨後，他翻箱倒櫃，無意間發現一支釘槍，正是爸爸平常用來做木工的工具。

▲釘子差點傷到大腿動脈。

殊不知，才短短不到一分鐘，奶奶就突然聽到「碰」一聲；她趕緊過去查看後發現，孫子的右腿凹了一個很深的洞，當場嚇傻，立刻打電話給孩子的父母，並送到家裡附近的醫院。

由於鋼釘已深入男童的大腿股骨，因此醫生建議轉到武漢兒童醫院處理。事後，武漢兒童醫院骨科副主任醫師指出，如果釘子再深一點就會傷到大腿動脈，而且一旦穿破就有截肢風險。

▲長達3公分的鋼釘已從男童體內取出。

在手術過程中，醫生發現，一根直徑約為1毫米的金屬鋼釘尾端已經深入股骨，而釘子長大約3公分。事後，雖然男童大腿內的鋼釘已順利拔出，一周後也康復出院；不過醫生仍表示，要完全恢復至少還需要2週的時間。