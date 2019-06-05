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影／偷拍光碟女主角「獄中產女」…16年後女兒Google追問　她決定說真相

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圖、文／鏡週刊

深藝人澎恰恰日前透露考慮出書，公開十多年前「自慰光碟案」的真相，其中一句「想告訴大家，人可以多壞」，引起女主角盧靚不滿，在臉書發文反擊！澎恰恰受訪時覺得自己欠盧靚一個公道，他說：「事情發生不論對錯，總有個開頭的人，我認為開頭的人就是我，身為男人就該負責，不能讓事情一面倒，這是不應該的，我應該還人家一個公道。」

聽到澎恰恰正式對她致歉，盧靚告訴本刊：「就像之前的新聞一樣，我並未親自看到畫面或訪問，只憑轉述，我也不知道該怎麼回答。但老實說，從今年4月底開始，我的情緒波動就一直很大。」她哽咽地表示：「連女兒都受到影響，我很希望事件能趕快平息下來，我也要好好調整自己，還給孩子一個心情平靜的媽媽。」

▲盧靚與女兒關係親密，女兒最近常追問光碟案始末，這也是盧靚會在臉書發文的原因之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

盧靚告訴本刊，女兒在2、3年前得知她有藝名後，就曾上網搜尋，網路上跑出很多盧靚的新聞照片，那時女兒還不明所以，只覺得高興。當時盧靚要女兒先別看相關文章，說等她再大一點，就會跟她講這個故事。
盧靚臉書上不時可看到她出遊滑雪、學習馬術的照片，生活過得還算愜意，偶而也會靠之前的人脈，參與晚會表演，賺取生活費。（翻攝盧靚臉書）

「我覺得她最近…剛好這一個多月，她就特別想問我。」盧靚無奈地說：「她問說現在可以跟她講那個故事了嗎？她覺得她夠大了。這也是我反彈強烈的原因，因為我教她若跟同學有衝突誤會，一定要跟老師說清楚，做錯就承認，沒做的事情也不能不講話，覺得難過、委屈，只會用哭的也不行！」

盧靚入獄沒多久就發現懷有身孕，保外生產後帶著女兒服刑。（東方IC）

「但換成我，面對一些扭曲的報導，我卻做不到，那我以後怎麼去教她？我也不希望女兒以後搜尋到跟我有關的新聞，都是被扭曲過的！」

盧靚告訴本刊：「要大家以後不要再提這件事，真的很難，但我覺得不管是澎先生或我這邊，包括一些媒體要談的時候，希望都是有求證過的東西，不要刻意去把事件講到很誇大。」

最後盧靚似乎也認同澎恰恰的道歉，說：「大家彼此都有各自的家庭跟生活，沒有人喜歡活在過去，我覺得如果是事實就接受，別再有扭曲的言論就好，大家都有更需要去珍惜的人、更需要重視的事、更需要努力的生活，當然希望這件事就是…我們彼此都能夠好好把心結放下來！」


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關鍵字：鏡週刊,澎恰恰,偷拍光碟大和解

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