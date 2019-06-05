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Fed緩解貿易戰「必要時可能降息」　美股大激動！道瓊指數暴漲512點

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲美股。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）4日出席「聯準會傾聽」（Fed Listens）暗示可能開啟寬鬆的貨幣政策，「必要時可能降息」以挽救美國經濟，導致美國股市大幅飆升，道瓊工業指數漲512.40點或2.06%，以25332.18點作收。

鮑爾談及，Fed關心貿易戰一舉一動，至於美國應對中國、墨西哥等國家時陷入貿易爭端，不清楚這些問題怎麼解決，也不知道何時可以解決，但密切關注局勢發展對美國經濟前景產生的影響，「我們會採取適當的行動，維持經濟擴張和強健的就業市場，讓通膨率接近2%均衡目標。」

在鮑爾此話暗示「調整貨幣政策框架」持開放態度、也會在必要時刻可能降息的同時，引起美國股市大幅飆升。標準普爾500指數漲58.82點或2.14%，以2803.27點收。那斯達克綜合指數漲194.10點或2.65%，來到7527.12點收。

歐股方面，倫敦富時100指數（FTSE 100）漲29.49點或0.41%，以7214.29點收。法蘭克福DAX 30指數漲178.36點或1.51%，收在11971.17點。巴黎CAC 40指數漲26.80點0.51%，收5268.26點。

ET快訊
美股暴漲！Fed暗示「降息」緩解貿易戰　道瓊上揚512點

關鍵字：Fed,貿易戰,美中貿易戰,中美貿易戰,聯準會,美股,道瓊,北美要聞

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