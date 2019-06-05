訪英引爆「抗議潮」！工黨求見被拒　川普密會脫歐黨魁

▲川普訪英爆發抗議潮，川普巨嬰氣球再度出籠。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普訪問英國進行國是訪問，如同他去年造訪一般，今年在倫敦街頭也頭大批民眾上街抗議，就連「川普巨嬰」氣球也重新飛舞上倫敦天際，估計有超過10萬人參與。示威者普遍不滿川普種族主意的傾向，也指責他推卸氣候變遷責任。

綜合外媒報導，川普3日晚間於白金漢宮受英國女王伊莉莎白二世設宴款待後，4日上午先到聖詹姆士宮與企業代表共進早餐，隨後前往唐寧街10號會晤即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May）。

▼川普與梅伊共同召開記者會（圖／路透）



在距離唐寧街和聖詹姆士宮不遠的特拉法加廣場（Trafalgar Square），由示威者發起的抵制川普訪英活動於上午11時展開，多個反川普團體陸續集結，估計有10萬人參與此次示威，倫敦警方也在現場嚴陣以待。

▼反川普示威者上街頭遊行。（圖／路透）



示威者除了高舉各種反川普標語外，去年就曾經出現過的「川普巨嬰」氣球也再次重出江湖，甚至有人裝扮成川普和梅伊模樣大演行動劇，或是將抗議脫歐布條與川普推特貼文截圖相結合，現場各式示威道具創意無限。

拒絕出席前晚國宴的反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也到場發表演說。除此之外，示威者也包括關注氣候變遷人士、婦女團體、少數族裔團體等。多數示威者說，必須讓川普知道英國並不歡迎他。

川普4日主動透露，柯賓曾曾要求與他會談，但被他拒於門外，理由是對方太。工黨發言人也證實，柯賓確實有求見川普，希望和川普討論氣候變遷、和平威脅與難民危機。

另據CNN報導，川普與梅伊結束後返回美國駐英大使官邸，隨後英國脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）被目擊駛入官邸。川普抵達英國前，才剛大肆鼓吹英國應無協議脫歐，因此外界早猜測他會與法拉吉會晤。

▼法拉吉座車駛入美國駐英大使官邸（圖／路透）

